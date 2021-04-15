فيديو هاني شاكر يبكي بعد اتهامه بإهمال ابنته الراحلة ويختار تامر حسني لتجسيد قصة حياته

هاني شاكر حل ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث في عدة أمور حول حياته الخاصة وعلاقاته بزملائه المطربين وغيرها من الأمور.

هاني شاكر يبكي على الهواء بسبب ابنته الراحلة

وتذكر هاني شاكر ابنته الراحلة في تصريحاته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وقال إن أصعب شيء في الدنيا هو فراق الأب لابنته، وأصعب ابتلاء هو فقدان الابنة، وأضاف إن ابنته دينا لم تفارقه ولم تفارق والدتها رغم وفاتها، والجميع يتذكرها طوال الوقت، ووجه لها رسالة مؤثرة على الهواء ولم يتمالك دموعه أثناء الحديث عنها، وتحدث عن أحفاده منها وعلاقته بهما بعد وفاة والدتهما.

هاني شاكر يرد على اتهامه بإهمال ابنته الراحلة

ورد هاني شاكر في تصريحاته على اتهامه بإهمال ابنته الراحلة في أيامها الأخيرة أثناء رحلة علاجها في الخارج، وتردد إنه تركها وعاد إلى القاهرة لإحياء حفل غنائي، وقال هاني شاكر إنه لم يترك ابنته لحظة واحدة في رحلة علاجها، ومن غير المعقول أن يرى ابنته وهي في أيامها الأخيرة ويحيي الحفلات، لأنه لا يمتلك القدرة على ذلك في ذلك الوقت، وأضاف إن أول حفل قدمه كان بعد 4 سنوات من وفاة ابنته في مهرجان موازين بالمغرب.

هاني شاكر يكشف رأيه بشيرين وأنغام

وتحدث هاني شاكر في البرنامج عن عدة أمور فنية أخرى، وقال إنه يرفض لقب مطربة مصر الأولى على شيرين عبد الوهاب وذلك لوجود عدة أصوات أخرى مهمة مثل آمال ماهر وأنغام، وأشاد بالأخيرة وبإجتهادها في الغناء، وقال إنه لو يملك قرار بمنع أحد من الغناء سيمنع عمرو مصطفى من أجل أن يتفرغ للتلحين، وقال شاكر إنه لا يسمع أغاني المهرجانات ولا يعرف نجومها، ولكنه تنازل عن قضيته ضد مغني المهرجانات حمو بيكا لأنه لا يرغب بدخوله السجن.

ورد هاني شاكر على عدة أمور في نقابة الموسيقيين، وقال إنه لو سيقدم سيرته الذاتية في عمل فني، سيختار تامر حسني لأنه معجب بقدراته التمثيلية وإحساسه الفني ويرى أنه أقرب فنان له.