"أخلاقي لا تسمح".. مايا دياب ترفض التعليق على قضيتها مع السيدة فيروز أو أزمتها مع أصالة

مايا دياب حلت ضيفة على برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، وكشفت الفنانة اللبنانية في اللقاء عن تفاصيل علاقتها بالفنان حسن الرداد، كما تحدثت عن سبب عدم مشاركتها في مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا.

مايا دياب تنفي خلافها مع حسن الرداد وماجد المصري

مايا دياب نفت وجود أي خلاف لها مع كل من الفنان حسن الرداد وماجد المصري، وأشارت أن هناك من غضب بسبب أنها تقدمت لتحية الجمهور أثناء عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي تم عرضها في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية فقالت: "لم تحدث أي مشاجرة بيني وبين ماجد المصري وحسن الرداد أثناء تقديم مسرحيتنا في موسم الرياض العام الماضي، كل ما حدث أنني عند توجيه كلمة للجمهور هذا اغضب البعض ولا اعرف السبب، وفي الحقيقة حسن الرداد وماجد المصري لا يوجد اي خلاف معهما، ومن الطبيعي أن اقوم بتحية الجمهور قبلهم لكوني امرأة".

مايا دياب ترفض التعليق على أزمتها مع السيدة فيروز

العرافة واجهت الفنانة مايا دياب بالقضية التي قامت برفعها السيدة فيروز عليها وتطلب منها تعويض مليون ونصف دولار، لكن الفنانة اللبنانية مايا دياب رفضت الكشف عن أي تفاصيل فيما يخص القضية فقالت: "فيروز قامت برفع قضية على شخصي لكن لن أتحدث بكلمة واحدة عن هذا الموضوع".

مايا دياب أكدت أنها لا تفضل وضعها في أي مقارنة مع نجم او نجمة، وأكدت أنها لا تجد أي خلاف بينها وبين الفنانة هيفاء وهبي فقالت: "أنا ضد مقارنتي مع أي نجم، بل أحكم على علاقتي مع أي شخص بموقف حدث بيننا لكن لم يحدث شيء بيني وبين هيفاء وهبي، أما فيما يخص التمثيل فأنا افضل أن أشارك في عمل مع الفنان أحمد السقا، وأغني مع محمد رمضان".

مايا دياب: "دينا الشربيني لم تغضب منى بسبب عمرو دياب"

مايا دياب رفضت التعليق عى أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني وأوضحت أن الأخيرة لم تغضب منها بسبب تواجدها في إحدى السهرات مع الفنان عمرو دياب، كما رفضت أن يتم وضعها في موقف الذي وضعت فيه دينا الشربيني بعد خلافها مع الفنان عمرو دياب فقالت مايا دياب: "دينا الشربيني صديقتي وهي ليس لها مثيل في العالم، كان هناك سهرة تجمعني بعمرو دياب، ولا اعتقد أن دينا الشربيني غضبت من هذا، ولا ارغب في وضع نفسي مكانها في أزمتها مع عمرو دياب، فلا يوجد شخص يمكن أن يعرف ماذا يحدث بين رجل وامراة"،

مايا دياب تحدثت عن رفضها المشاركة في مسلسل "حرب أهلية" وأكدت أنه لم يتم استبعادها من العمل، كما أنها كان من المقرر أن تشارك في نفس الدور الذي تقدمه الفنانة اروى جودة فقالت: "لم يتم استبعادي من مسلسل (حرب أهلية) مع الفنانة يسرا، لكن شاءت الظروف أن لا أشارك في العمل، ولأول مرة أعرف أن الفنانة اروى جودة دوت الخليج من قامت بالدور الذي كان من المقرر أن اقدمه في المسلسل".

مايا دياب أكدت أن هناك أزمة حدثت بينها وبين الفنانة أصالة في الفترة الماضية لكنها رفضت التعليق عليها فقالت: "بالفعل توجد أزمة حدثت بيني وبين أصالة لكن أخلاقي لا تسمح لي أن اتحدث عن الموضوع، ولم اكن اتوقع ما حدث من الفنانة أصالة، وإذا دوت الخليج ظهرت وتحدثت عن هذه القصة وقتها سوف اتحدث".