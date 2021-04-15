ياسمين رئيس في مسلسل ملوك الجدعنة..قصة حب ياسمين رئيس وعمرو سعد في "ملوك الجدعنة" الحلقة 2 خطفت الانظار منذ انطلاق الحلقة الأولى من المسلسل الذي يعرض على شاشة قناة "mbc مصر"، ومنصة "شاهد".

قصة حب ياسمين رئيس وعمرو سعد في مسلسل "ملوك الجدعنة"

ياسمين رئيس "فاتن" تعيش قصة حب مع "سرية" عمرو سعد لكن بسبب أوضاعه المالية تواجه قصة حبهما مصاعب كبيرة، حيث تتحدث "فاتن" مع "سرية " في الحلقة الثانية عن الصعوبات التي تواجهها من قبل "عنتر" أحد رجال الحارة الذي يريد أن يتزوجها على الرغم أنه متزوج ولديه أطفال، لكنه يريد أن يفعل ذلك لعلمه أنها هناك قصة حب تربطها مع "سرية".

وتطلب "فاتن" من "سرية" أن يتقدم لها من أجل أن يتزوجها وينهي الأزمة الواقعة مع والدها الذي أيضا يرفض فكرة زواجها منه خصوصا أن "سرية" لم يتقدم لها حتى الآن، لكن عمرو سعد يقنع ياسمين رئيس "فاتن" بأنه أوضاعه المالية لا تسمح له بهذه الخطوة بسبب أنه أعطى أمواله لصديقه.

ياسمين رئيس تصر على الزواج من عمرو سعد

ياسمين رئيس "فاتن" قد واجهت لوم من شقيقتها التي ترفض فكرة أن تتزوج من "سرية" لكون الزواج عن حب لم يقدم لها أي شيء وسوف يتسبب في العديد من المشاكل لها، وتسعى لإقناعها بأن "سرية" شخص يسعى للمشاكل ويواجه المخاطر وأنه ليس المناسب لها، في وقت ترفض فاتن هذه النصائح، وتطلب من "سرية" التوقف عن كافة الأفعال التي يقوم بها مع صديقه "سفينة" مصطفى شعبان، من أجل أن يقتنع والدها بالزواج منها.

وقرر عمرو سعد "سرية" ومصطفى شعبان "سفينة" فتح الحقيبة التي حصلوا عليها من صديقهما "حسن الرداد" لمعرفة المحتويات التي تتواجد بها والتي كانت السبب في الأزمات التي وقعوا بها مع عمرو عبد الجليل، واكتشفوا ان بها مستندات هامة وقطع من الألماس، وقرروا تسليمها إلى عمرو عبد الجليل مقابل الحصول على أموال منه، ولكن يقع كل منهما في العديد من الأزمات داخل الحارة الشعبية التي يعيشان بها.

علاقة صداقة قوية تجمع عمرو سعد ومصطفى شعبان في "ملوك الجدعنة"

أحداث الحلقة الأولى قد كشفت أن هناك علاقة صداقة وعمل جمعت عمرو سعد ومصطفى شعبان منذ الطفولة، فيما ظهرت ياسمين رئيس التي تجسد دور فاتن وتربطها علاقة عاطفية بعمرو سعد، وهي تحتفل بقدوم عيد الفطر وتتحدث مع جارتها بالحارة التي تجسد دورها دلال عبد العزيز، وتتبادلان التهاني بمناسبة العيد، وفي إطار الاحتفال بالعيد، يظهر الفنان يوسف شعبان في أحد مشاهد المسلسل والذي انتهى من تصوير دوره فيه قبل وفاته، ويقوم الفنان الراحل بدور عم حكم الذي يساعده سفينة وسرية ماديا بعد تدهور تجارته وغياب أولاده.