أبرز 5 مشاهد في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان.. سهر الصايغ تبكي الجمهور في "الطاووس"

خطفت بعض المشاهد في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان الأنظار على مواقع التواصل، وأثرت بعضها في قلوب الجمهور، واستطاع عدد من نجومها أن يتصدروا مواقع التواصل مبكراً ومنهم سهر الصايغ وأحمد مكي وأحمد رزق وغيرهم.

سهر الصايغ تبكي الجمهور بمشهد مؤثر في مسلسل "الطاووس"

وتصدرت الفنانة سهر الصايغ التريند في الأيام الأولى من موسم رمضان بسبب مشاهدها المؤثرة في مسلسل "الطاووس" مع جمال سليمان، ونالت إشادات واسعة من الجمهور بسبب أدائها المؤثر خاصة في المشهد الذي تعرضت به شخصيتها للاغتصاب، بالإضافة إلى مشهد بكائها على وفاة والدها، والذي تأثر بحادث اغتصابها وتوفى بسبب حزنه عليها، وتصدر المسلسل مواقع التواصل بسبب الأحداث الصادمة والمؤثرة به.

أحمد مكي يخطف الأنظار في بداية "الاختيار 2"

وقدم أحمد مكي أيضاً عدة مشاهد مؤثرة في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، ونال على إشادات واسعة على مواقع التواصل، خاصة بسبب استعراضته للياقته البدنية العالية في المشاهد الأولى له في المسلسل، بالإضافة إلى ابتعاده عن الكوميديا في المسلسل، وبدأ دوره في المسلسل بمشهد مؤثر حكى به قصة تعرضه لإطلاق النار أثناء تأديه عمله في الشرطة.

محمد رمضان في مشهد مؤثر في مسلسل "موسى"

ومن المشاهد المؤثرة أيضاً في مسلسلات رمضان، مشهد محمد رمضان في الحلقة الأولى من مسلسل "موسى"، والذي حاول به انقاذ شقيقه من التجنيد الإجباري لصالح الاحتلال الانجليزي في الصعيد، وحاز المشهد على تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل بسبب أدائه المؤثر وكذلك أداء الفنانة عارفة عبد الرسول والتي تجسد دور والدته في المسلسل.

أكشن عمرو سعد ومصطفى شعبان يخطف الأنظار في "ملوك الجدعنة"

وعلى الجانب الآخر، حاز أول مشاهد الأكشن في مسلسل "ملوك الجدعنة" على تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدأ الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان أحداث المسلسل بمشهد أكشن ضد رجال المافيا بعد وقوعهم في صراع مع عمرو عبد الجليل والذي يتزعم أحدى العصابات، ويريد الحصول على حقيبة بحوزتهم بها ممتلكات هامة.

أول مواجهة بين أحمد السقا وأمير كرارة في "نسل الأغراب"

وفي مسلسل "نسل الأغراب" حاز مشهد مواجهة أمير كرارة مع أحمد السقا على تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، والذي يعتبر أول مشهد يجمع الثنائي في المسلسل، ووقع الثنائي في مشاجرة عنيفة بعد مواجهتما الكلامية في المسلسل، بعد خروج أحمد السقا من السجن واكتشف التطورات التي حدثت في القرية التي يتواجد بها غريمه أمير كرارة.