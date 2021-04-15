أحداث الحلقة 2 من مسلسل "الاختيار 2 ".. قتال على كل الجبهات

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ايهاب المصري الخميس,15 نيسان (أبريل) 2021 - 01:43
"قتال على كل الجبهات من شرق مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها في الحلقة 2 من مسلسل "الاختيار 2.
تفجير أبراج الكهرباء
زكريا يونس " كريم عبد العزيز" ضابط الأمن الوطني ينجح هو ورجاله من خبراء المفرقعات من إبطال قنبلة تم تجهيزها لتفجير أحد أبراج الكهرباء بالقرب من المحكمة الدستورية العليا لإفساد وتعطيل إجراءات حلف اليمين للرئيس الانتقالي الجديد.
بينما ضابط الشرطة القتالي يوسف الرفاعي " أحمد مكي" يحارب في جبهة أخرى في رفح ضد خلية إرهابية شرسة تهاجم الكيمن الشرطي.
الحصول على معلومات خطيرة
استشهاد رامي " أحمد فهمي " في معركة مع المتطرفين في رفح، ويوسف الرفاعي يشعر بحزن شديد.
ضابط الأمن الوطني محمد مبروك يقوم بالتحضير لقضية التخابر التي تورط فيها الرئيس الأسبق، حيث أن محمد مبروك كان يرصد كل تحركاتهم منذ 2005، وسيشهد في المحكمة ضد الجماعة.
في اعتصام رابعة، هما " محمد علاء " يحاول تجنيد مجموعة من الشباب المتزمت للقيام بعمليات تفجيرية.
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