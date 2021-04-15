حرصت الفنانة فيفي عبده علي طمأنة جمهورها بعد إجرائها عملية بالظهراعلاج آثار تلقيها حقنة بالخطأ. ونشرت فيفي عبده صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، و جاءت التعليقات كالأتي : الف حمدلله علي سلامتك ، منورة الدنيا ،وحشتينا. يذكرأن عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده قد نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وعلقت ابنة فيفي عبده علي الصورة قائله : “ الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفائك شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب ” . أثارت الفنانة فيفى عبده جدلا كبيرا بعد نشرها فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة خطأ. وعلقت فيفى عبده قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيفي عبده تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.