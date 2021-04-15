احمد السقا يشارك صورة من ”نسل الأغراب”.. ومتابعيه: ”عساف وبس”

حالة من التفاعل الكبير يلقها دور النجم أحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب"، الذى يجسد فيه شخصية عساف الغريب، مع أولى حلقات العمل الذي ينافس في سباق رمضان الحالي، وشارك الفنان أحمد السقا صورة من العمل وهو يجسد شخصية عساف الغريب على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وجسد الشخصية بتعليق قائلا: "عاوز الدم".

ولقت الصورة التي شاركها النجم أحمد السقا، تفاعلا كبيرا من متابعيه إعجابا بأدائه في مسلسل "نسل الأغراب"، وتعليقات بعض المتابعين التي أشادت بدور عساف الغريب.

ومازالت أصداء الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة تخيم بظلالها على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، وما زالت شخصيات المسلسل تتصدر تريند تويتر، حيث جاء فى صدارة الترند فى مصر هاشتاج #عساف_الغريب، بآلاف التغريدات، وهى الشخصية التى يؤديها السقا ضمن أحداث المسلسل.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، الذين أشادوا بأحداث المسلسل وأداء السقا، حيث قالت أميرة: "مسلسل جامد، أقل كلمة ممكن تتقال عليه، طبيعى إن مسلسل يبقى من تأليف وحوار وسيناريو وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر، لازم يبقى جامد جمودة، بجد كل حاجة فيه صح حتى أدق التفاصيل.. برافو".

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.