شاهد أحدث ظهور لـ سمية الخشاب من كواليس”موسي”

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل موسي، عبر خاصية الإستورى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة: "يا تري ايه حكايتك يا حلاوتهم؟".

وتدور أحداث مسلسل موسى، في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، وذلك من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويقوم الفنان محمد رمضان "موسى" بالعمل حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي -صاحب القدرات العقلية الخاصة- في هذا الكشف.

ويقوم شيخ القرية بمحاولة شطب اسم رويعي، من الكشف بسبب قدراته العقلية، في الوقت الذي يقوم فيه موسى بانتحال صفة شقيقه ليؤدي مهمة التجنيد بدلا منه، ولكن العمدة يرفض ذلك ويقبضون على رويعي، فيحاول موسى التوسل للضابط الإنجليزي، بإعفاء شقيقه من هذه المهمة.