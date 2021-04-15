محمد هنيدي لـ آسر ياسين: تلميذي في عالم الراب

وجه الفنان محمد هنيدي رسالة للنجم آسر ياسين.
وكتب هنيدي من خلال خاصية الستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “تلميذي في عالم الراب”.
وشوق الفنان محمد هنيدي جمهوره من خلال حسابه على “تويتر”، وأخبرهم أن ينتظروه رابع أيام شهر رمضان.
وكتب: "انتظروني يوم ١٦ أبريل "٤ رمضان"، شيء ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد"، وتوقع الجمهور أنه يروج لحلقته مع رامز جلال بعدما ظهر في برومو البرنامج.
يذكر أن محمد هنيدي سخر من ظهوره في البرومو الدعائي لبرنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان علي فضائية mbc مصر.
ونشر "هنيدي" صورته من البرومو، وكتب ساخرًا عبر صفحته علي موقع "فيسبوك": "يا ريت أي مصمم جرافيك شاطر، يعدل لي في الصورة ويحولني لسوبر مان".
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