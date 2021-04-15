دينا الشربيني حديث السوشيال ميديا بعد تألقها في مسلسل قصر النيل

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تألقها في مسلسل “قصر النيل” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي 2021.

كما أثارت دينا الجدل، بعد ظهورها في فيديو وظهور شيرين رضا في فيديو أخر يتحدثان عن ذات الموضوع، الأمر الذي جعل الجمهور يشير إلى الفنان عمرو دياب قائلين: “لما يجتمع الأكسات في عمل واحد”.

بينما علق البعض على وجه الفنانة دينا الشربيني، في أحداث مسلسل “قصر النيل” قائلين: “شوفتي بعد الأنفصال وشك نور إزاي”.

يذكر أن "مسلسل قصر النيل"، بطولة دينا الشربيني، بجانب كل من ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد

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