مؤلف ”اللي ملوش كبير” يرد على اتهامه بالتحريض ضد المرأة 

أعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن اندهاشه ممن يهاجمون مسلسله الجديد "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، مشيرين إلى أنه يحرض على العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن العمل يستنكر ذلك السلوك.

وقال عمرو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: ""من ضمن القضايا اللي بيتناولها مسلسل اللي مالوش كبير مسألة العنف ضد المرأة وأثره النفسي الخطير عليها.. فا استغرب أن يتحرك البعض مهاجما المسلسل إنه بيحرض على العنف ضد المرأة رغم انه اصلا المسلسل بيستنكر هذه المسألة".



وأضاف: "أمر طبيعي أننا نعرض بعض اللقطات لهذا الأمر ولكن في إطار شجبه واستنكاره ليس في إطار تشجيعه، ثم أنه الدراما بالأساس تبنى على فرضية وجود صراع ما.. صراع لا بد أن يكون أحد طرفيه على الأقل على خطأ.. أصل لو هيبقى عندي ٢ ملايكة طيب هيبقى الخلاف بينهم هيبقى على إيه؟ أعتقد أن هناك فهم خاطئ لدور الفن، وفهم خاطئ لماهية الدراما أصلا".

اللى ملوش كبير يعرض يوميا في تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحًا و6 مساء.

وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد.