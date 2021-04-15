شاهد لحظة انهيار رانيا فريد شوقي في ”ولاد ناس”  

كشف الفنان أحمد وفيق عن كواليس أحد المشاهد التي تجمعه مع الفنانة رانيا فريد شوقي بمسلسلهما الجديد ولاد ناس الذى يعرض خلال شهر رمضان الكريم.

المشهد يتضمن انهيار رانيا فريد شوقي ونشر وفيق صورة تجمعه معها وعلق قائلا: لا أذيع سرًا.. رانيا فريد شوقي انهارت بجد في المشهد ده.. وكانت ليلة ولاد ناس.

"ولاد ناس" بطولة صبري فواز وأحمد وفيق ورانيا فريد شوقي، ووفاء صادق وغيرهم، من تأليف وإخراج هاني كمال.

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