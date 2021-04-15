ائل جسار: ”مشيت خلاص” أوصلتني للجمهور وأستعد لطرح أغنية جديدة 

حل الفنان وائل جسار، ضيفًا على برنامج لأول مرة، على راديو إينرجي، من إعداد وتقديم إيناس سلامة الشواف.
وقال جسار في الحلقة التي تسلط الضوء على أول الأمور والأشياء التي يقوم بها، وجاءت تصريحاته كالآتي:
أول أغنية قدمتها كانت يا طير يا مسافر.
أول عمل كان السبب الرئيسي في الوصول للناس كانت أغنية "مشيت خلاص".
أول شيء أرفضه في تعاملي مع الشخص هو إذا كان الشخص متقلب أو إنسان كذاب وهنا أكون حذر بشكل كبير معه.
أول أكلة أحرص عليها في البلدان التي أسافر لها هي الآكلات المشهورة بها مثل الكسكسي في تونس، بينما في مصر الفول والطعمية.
أول عمل سأقدمه الفترة القادمة هي أغنية جديدة يتم التحضير لها بشكل جيد منذ فترة وهي تحمل اسم عيان.
مفيش حب من أول نظرة ده وهم لازم يكون هناك تعامل وفترة للتعارف بشكل جيد.
على الشخص الاختيار الصح لكي يكون المشوار صح بشكل كبير حتى النهاية.
أتعامل مع كل عمل جديد كأنه أول عمل أقدمه حفاظًا على النجاح والاستمرار.
أول شيء أقوم به فور الاستيقاظ هو شرب الماء وبعد ذلك كوب من الشاي.
أول حد أقوم بالاتصال به سواء في الفرح أو الحزن هي زوجتي.
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