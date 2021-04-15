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ائل جسار: ”مشيت خلاص” أوصلتني للجمهور وأستعد لطرح أغنية جديدة 

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حل الفنان وائل جسار، ضيفًا على برنامج لأول مرة، على راديو إينرجي، من إعداد وتقديم إيناس سلامة الشواف.
وقال جسار في الحلقة التي تسلط الضوء على أول الأمور والأشياء التي يقوم بها، وجاءت تصريحاته كالآتي:
أول أغنية قدمتها كانت يا طير يا مسافر.
أول عمل كان السبب الرئيسي في الوصول للناس كانت أغنية "مشيت خلاص".
أول شيء أرفضه في تعاملي مع الشخص هو إذا كان الشخص متقلب أو إنسان كذاب وهنا أكون حذر بشكل كبير معه.
أول أكلة أحرص عليها في البلدان التي أسافر لها هي الآكلات المشهورة بها مثل الكسكسي في تونس، بينما في مصر الفول والطعمية.
أول عمل سأقدمه الفترة القادمة هي أغنية جديدة يتم التحضير لها بشكل جيد منذ فترة وهي تحمل اسم عيان.
مفيش حب من أول نظرة ده وهم لازم يكون هناك تعامل وفترة للتعارف بشكل جيد.
على الشخص الاختيار الصح لكي يكون المشوار صح بشكل كبير حتى النهاية.
أتعامل مع كل عمل جديد كأنه أول عمل أقدمه حفاظًا على النجاح والاستمرار.
أول شيء أقوم به فور الاستيقاظ هو شرب الماء وبعد ذلك كوب من الشاي.
أول حد أقوم بالاتصال به سواء في الفرح أو الحزن هي زوجتي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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