غدا.. أحمد عز ضيف أولى حلقات ”بيت للكل” 

تنطلق غدا الجمعة أولى حلقات برنامج "بيت للكل"، أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته النجم والفنان المصرى أحمد عز.

كما تناقش الحلقه حياتنا في ظل الكورونا وإعادة اكتشاف المواطن العربي لذاته وكيف واجهت الدول تلك الجائحة.

البرنامج يبث عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في توقيت واحد العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

البرنامج تقديم شافكي المنيري من مصر، لميس عبدالكريم من العراق، كاثى فرج من الأردن، ضحى الشامى من فلسطين، ومن إخراج أحمد وهدان.

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