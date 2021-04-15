ياسر جلال يكتشف حمل ابنته في أحداث مسلسل "ضل راجل" الحلقة 3.. فبعد أن عثر عليها في حالة صحية صعبة داخل المستشفى، تخبره الطبيبة التي تقوم بدورها الفنانة اللبنانية نور، بأن ما حدث لابنته عبارة عن محاولة إجهاض عنيفة، ليدخل في حالة صدمة.

انهيار ياسر جلال بعد معرفته بخبر حمل ابنته

ياسر جلال ينهار بعد سماع ما جرى لابنته، ويدخل لها في غرفة العناية المركزة، ويتحدث معها رغم فقدانها للوعي، ويؤكد أنه لابد أن يعلم من تسبب في إيذائها بهذا الشكل، فيما تحاول الطبيبة تهدئته، ثم يتوجه ياسر جلال إلى مكان السهر الذي ذهبت إليه ابنته لحضور حفل عيد الميلاد، لكن ينكر العاملون تنظيم عيد ميلاد ليلة أمس من الأساس كما ينكرون وجود فتاة تدعى نادين ليدخل ياسر في اشتباك معهم.

غموض وراء حادث ابنة ياسر جلال في "ضل راجل"

وبعد محاولات، يلتقي ياسر جلال بعد ذلك بوالدة نادين، ويخبرها بما حدث لابنته يوم عيد ميلاد ابنتها، فتخبره أن عيد ميلاد ابنتها لم يأت وقته بعد، وأن هناك سرًا آخر وراء الحادث ليحاول البحث بعدها عن تفاصيل أخرى وراء ما حدث لابنته.

وفى سياق آخر، تدخل نور في نقاش حاد مع طليقها، كما ترفض محاولات التقرب من طبيب زميل لها، فيما تفقد نرمين الفقي الوعى وتتصل ابنتها بأبيها ياسر جلال لتخبره بالأمر، فيسرع إلى المنزل ويجلس بجوارها باكيًا ويترجاها بأن تعود سالمة مرة أخرى.

معلومات عن مسلسل "ضل راجل"

وكانت الحلقات الأولى من العمل شهدت ظهور ياسر جلال يطل كمدرس تربية رياضية بإحدى المدارس صباحًا كما يعمل سائق تاكسي في المساء، في حين تظهر نرمين الفقى قعيدة على كرسي متحرك ما يضطر زوجها الى مساعدتها في شؤون البيت لظروف مرضها، كما كشفت أولى حلقات المسلسل عن مدى حب ياسر جلال لزوجته، كما تكشف عن جانب من شخصيته الشهمة ومساندته للجميع.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وآخرين، ويعرض مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا بتوقيت مصر.