الأزمات القضائية تلاحق أعمال رمضان 2021 .. مصطفى قمر مصدوم بسبب برنامج "خمس نجوم"

أزمات كثيرة بدأت مع موسم دراما رمضان 2021، بين بعض النجوم وصناع أعمالهم الرمضانية والتي تكور بعضها لمقاضاة صناع تلك الأعمال لإخلالهم بشروط التعاقد مع هؤلاء النجوم، والذين كان أحدثهم الفنان مصطفى قمر.

مصطفى قمر يقاضي منتجي برنامج "خمس نجوم"

مصطفى قمر الفنان المصري كشف عن استيائه مما حدث معه في برنامج "خمس نجوم" الذي يعرض عبر شاشة mbc مصر، كما أعلن عن لجوئه للقضاء مؤكدًا أن الشبكة لم تحافظ على تاريخه الفني، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام وعلق عليه قائلًا: "إلى منتجي برنامج فايف ستارز، تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف وشعوري بالحزن والإندهاش هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلا، ولن أنتظر طويلاً لتصحيح هذا الخطأ".

وأضاف خلال الفيديو: "ده أول فيديو بتكلم فيه عن مشكلة الدعاية اللي نزلت خطأ في برنامج 5 نجوم في الشوارع والتريلر والبرومو اللي نزلوا مش مظبوط، كل حاجة مش عجباني.. خذلوني جدا الأخوة المنتجين اللي كنت فاكر إنهم هيلتزموا معايا باسمي وتاريخي.. ودلوقتي أنا بلجأ للحل القانوني من خلال المحامي بتاعي الأستاذ ياسر قنطوش، بيعمل اللازم، وانتظروا اللي هيحصل".

أزمات أحمد السعدني ومصطفى درويش في "كله بالحب"

وسبق الفنان مصطفى قمر، الفنان أحمد السعدني الذي شدد على تقدمه بشكوى رسمية في نقابة المهن التمثيلية بسبب ما تعرض له في مسلسل "كله بالحب" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، حيث أعلن انسحابه من العمل بمجرد عرض الحلقة الأولى، بسبب طريقة اسمه على التتر، وكتب أحمد السعدني وقتها: "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج، للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

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وبعده بدقائق أعلن مصطفى درويش أيضًا انسحابه ولجوئه للقضاء لنفس السبب فكتب: "أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد"، ثم عاد بعدها وكتب في تدوينة أخرى: "هو في شركة تحط اسم ممثلة ونجمة عمل 4 مرات على التتر.. ماكنتوش سميتوه كله بالحب، كنتوا سموه كله بال زينة.. غلطة ندمان عليها فعلا وانا بعرف آخد حقي كويس وبطريقتي"، وذلك قبل اعتذار شركة الإنتاج بالأمس وتعهدها بأن تصحح الوضع لحفظ حق النجوم المشاركين بالعمل.

سارة التونسي تتقدم بشكوى ضد الشركة المنتجة لـ"حرب أهلية"

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وقبل هؤلاء، كانت الفنانة سارة التونسي قد قررت تقديم شكوى رسمية بالنقابة ضد شركة العدل جروب بعد استبعادها من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا حيث قالت في بيان رسمي: "شركة العدل جروب تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل حرب أهلية، ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني و تسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة".

وتابعت سارة التونسي في بيانها: "ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي، ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 مليون جنيه! من يطالب من؟! على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد شركة العدل جروب، كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم وكلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري".

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