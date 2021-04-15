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الخميس,15 نيسان (أبريل) 2021 - 16:57
تردد قناة ابو ظبي ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 المصرية نستعرضها معكم لتتابعوا على هذه المحطة التلفزيونية اجمل مسلسلات الدراما المصرية طيلة أيام شهر رمضان 2021,
تردد قناة ابو ظبي
قناة ابو ظبي تدخل ضمن ابرز القنوات التي تعرض مجموعة من اهم المسلسلات المصرية ضمن سبارق دراما رمضان 2021، ولمحبي هذه المسلسلات يمكن متابعتها على قناة القمر الصناعي نايل سات 11526 أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6..
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 المصرية
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 المصرية على قناة أبو ظبي والتي تضم نخبة من نجوم مصر نعرضها لكم كما التالي:
مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز، يُعرض على قناة "أبوظبي" على تردد 12467، الساعة 11 مساء، و6 صباحا، و1 ظهرا بتوقيت مصر.
مسلسل "هجمة مرتدة" ُيعرض على قناة "أبوظبي" على تردد 12467، الساعة 10 مساء، و4 صباحا، و12 ظهرا بتوقيت مصر، والعمل من بطولة أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.
مسلسل النمر يعرض على قناة "أبوظبي" على تردد 12467، الساعة 6:05 مساء، و1:00 و9 صباحا بتوقيت مصر، "النمر" بطولة النجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
المسلسل تدور أحداثه حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات.
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