أبرز أخطاء الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2021.. موبايل ياسر جلال المقلوب يثير السخرية وغادة عبد الرازق تتصدر

أبرز أخطاء الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2021 اثارت السخرية بين رواد السوشيال ميديا الذين رصدوها في الحلقات الأولى ضمن انطلاق موسم دراما رمضان 2021، وتصدر هذه الأخطاء الحلقات الأولى من مسلسلات كل من ياسر جلال وغادة الرازق اللذان يخوضان دور البطولة في مسلسلي "ضل راجل" و"لحم غزال" الى جانب رصد الجمهور للعديد من الهفوات التي اثارت سخريتهم في مسلسلات متعددة تعرض ضمن الموسم الحالي.

تابعوا معنا أبرز أخطاء الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2021:

ياسر جلال يحمل موبايل بالمقلوب في "ضل راجل"

بطل مسلسل "ضل راجل" ياسر جلال اثار موجة سخرية واسعة بين رواد السوشيال ميديا بعدما رصدوا له في أولى حلقات مسلسله الذي يعرض على قناة "الحياة" خطأ فادحاً، فظهر ياسر جلال، وهو يجلس في الميكروباص ويتحدث هاتفيا مع الفنانة نيرمين الفقي، ويمسك في يده هاتف محمول "بالمقلوب".

ياسر جلال وبعد موجة السخرية التي طالته بسبب هذا المشهد، رد على هذا الخطأ، في بيان له قال فيه "أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ إني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نيرمين الفقي".

واوضح قائلاً: "في مشاهد التليفونات في المسلسلات مساعد المخرج يتصل بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه ..وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج وهو بيرد عليا".

ياسر جلال لفت إلى أنه أحيانًا يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف من دون أن تكون بقرب السماعة، قائلا: "تحدث كثيرًا إن جنبك حد بيعمل مكالمة وأنت سامع رغم إن الموبايل لا هو معاك ولا على ودنك".

وأكد أنه رغب في توضيح هذه المعلومة، ووعد المشاهدين بأن يلقى المسلسل إعجابهم لأنه يناقش قضية مهمة في إطار ممتع وجميل.

"طلاء اظافر" غادة عبد الرازق في "لحم غزال"

في أحداث مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، رصد الجمهور وضع البطلة لطلاء اظافر بشكل لا يتناسب مع شخصيتها كـ "جزارة" تبيع اللحوم في سوق شعبي حي. كما تضمن المسلسل أخطاء على تتر العمل حيث كُتب اسم النجم عمر عبدالجليل بدون حرف الواو، بدلا من عمرو عبدالجليل، والخطأ الثاني ظهر عند كتابة اسم المخرج على تتر المسلسل، حيث جاء مكتوبا "محمد إسامة" بدلا من محمد أسامة.

موبايل اصدار 2017 في مسلسل "الاختيار 2"

في مسلسل "الاختيار2" للنجمين كريم عبد العزيز واحمد مكي لاحظ المشاهدين ان الهاتف النقال لـ أحمد مكي يعود الى موديل 2017، رغم أن أحداث العمل تدور في عام 2013.

اخطاء في مسلسل "ملوك الجدعنة"

اما في مسلسل "ملوك الجدعنة" ، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فرصد المشاهدين خطأ يتعلق بمشهد لضيف الشرف حسن الرداد وهو يقود سيارة فيراري لكن الغيار على حرف P وهو ما جعل الجمهور يسخر قائلا "العربية بتجري وهي واقفة بمكانها".

كما رصد المشاهدين ظهور خطأ آخر في المسلسل حيث جسد أحد الفنانين دور أمين شرطة ممتاز أول، وظهرت الشارة على كتفه تحتوي على 4 شرائط بدلا من 3.