صور.. لماذا شبه الجمهور حياة الفهد في مسلسل "مارغريت" بالملكة إليزابيث الثانية؟

مسلسل "مارغريت" منذ أن بدأ عرضه في الموسم الرمضاني، ونال اهتمام الجمهور بسبب الشخصية الجديدة التي تقدمها النجمة الكويتية حياة الفهد في العمل، إضافة أيضًا إلى إطلالتها التي شبهها الجمهور بإطلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

حياة الفهد والملكة إليزابيث الثانية

وتصدر اسم حياة الفهد الترند بعد عرض العمل، حيث علق الجمهور على أدائها وأشادوا به، كما أشادوا بشكل عام بأجواء المسلسل، لكن أبرز ما لفت أنظار البعض هو إطلالة النجمة الكويتية التي تشبه كثيرًا إطلالة الملكة إليزابيث الثانية.

إطلالة حياة الفهد في "مارغريت" مستوحاة من ملكة بريطانيا

حياة الفهد أكدت في تصريحات مسبقة أنها بالفعل استوحت إطلالتها من إطلالة ملكة بريطانيا التي تتميز بها، ولفتت إلى أن جميع النساء معجبات بأناقة الملكة إليزابيث الثانية ومحافظتها على تراثها، وبعدها بدأ الجمهور يقارن بين أزياء ملكة بريطانيا والنجمة الكويتية في مسلسل "مارغريت" والتي جاءت متشابهة جدًا.

الحلقات الأولى من مسلسل "مارغريت" شهدت وجود اختلاف كبير بين مارغريت وبناتها والمحيطين بها، بسبب طباعها وعاداتها الانجليزية الصارمة، والتي تقابل بمقاومة من قبل أقارب مارغريت، كما وثقت مارغريت وكأنها قادمة، ليس فقط من بلد آخر، ولكن من عالم وزمن آخر، وكانت محل اهتمام الجميع.

تفاصيل مسلسل "مارغريت"

وتنتقل مارغريت من الغرب إلى عالم مختلف تمامًا خلال حقبة زمنية معينة، كما تتميز بثقافتها وبتوقعاتها التي غالبًا ما تتحقق، حيث يصفها البعض بكونها ساحرة، كما أنها تتمتع بصفات إنسانية عديدة وتحرص على مساعدة الغير دائمًا.

كذلك كشفت الأحداث عن مؤامرة تحاك ضدها من قبل الذراع الأيمن لها ومدير أعمالها مزيد والذي يلعب دوره الفنان حسن البلام، وأخت زوجها هيفاء والتى تلعب دورها الفنانة سعاد علي، بإدخال خادمة جديدة تدعى زبيدة إلى قصر العائلة لمعرفة أسرار مارغريت ومحاولة أذيتها والانتقام منها.

مسلسل مارغريت لـ حياة الفهد يشارك في بطولته أيضًا كل من الفنانة البحرينية نور الشيخ ونواف النجم، الفنانة شيماء سليمان، والفنان أحمد العماني، وزينب غازي، وليالي دهراب وحسن البلام وغيرهم، ويعرض العمل على قناة "mbc1" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت السعودية وتكون الاعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة السادسة الا ربع مساءً.