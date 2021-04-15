أبرز تصريحات هاني شاكر عن مطربي المهرجانات في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الحلقة 2.. حيث حل الفنان المصري هاني شاكر ضيفًا على ثاني حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة القاهرة والناس.

هاني شاكر وأزمته مع مطرب المهرجانات حمو بيكا

هاني شاكر تحدث عن أزمته مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وأكد على أنه لا يريد إيذائه في عمله بعد حديثه بشكل سيئ عن النقابة، فقال: "أنا مش حاطط حمو بيكا في دماغي.. كان لازم يبقى في موقف ضده" ولفت إلى أنه تنازل عن القضية ضده لأنه لا يريد أن يتسبب له في أذى أو أن يكون من خريجي السجون خاصة بعد مناشدة والدته له بالتنازل عن القضية وأنه كان أيضًا قد رزق بطفلة صغيرة، لكنه أكد أيضًا على ضرورة احترام نقابة المهن الموسيقية لأنها تعبر عن شريحة مهمة.

هاني شاكر يكشف تفاصيل محاولة حمو بيكا للالتحاق بنقابة الموسيقيين

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أنه لا يتواصل حاليًا مع حمو بيكا، كما أن الأخير خضع لاختبار في النقابة على يد الملحن حلمي بكر وآخرين، لكنه رسب فيه، وأضاف: "حمو بيكا محيرني ومانفعش يكون تبع شعبة المونولوج أو شعبة الراب في النقابة.. قال إنه مطرب شعبي ومانفعش".

وكشف هاني شاكر عن أن هناك عدد من الموجودين بالنقابة خاصة من فئة العازفين "مسجلين خطر" لكن تم شطبهم بمجرد علمه بذلك، كما لفت إلى أنه إذا قرر الاختيار بين عدد من النجوم لإيقاف أحدهم عن الغناء، سوف يختار عمرو مصطفى، ليس تقليلًا منه كمطرب و لكن كون ذلك قد يساعده في التركيز على مهنته الأساسية وهي التلحين.

هاني شاكر يبكي بحرقة بسبب ابنته

في السياق نفسه أشاد هاني شاكر بتعاونه مع المطرب أحمد سعد في أغنية "يا بخته" كما أشاد بأحمد سعد لكنه لفت إلى أن أزماته الشخصية ربما أثرت عليه في مهنته، كما أنه بكى أيضًا خلال الحلقة بعد تذكره لابنته الراحلة التي توفيت منذ سنوات طويلة تاركة له طفلين توأم، وقال: "أوحش حاجة في الدنيا فراق حد وبنتي معانا ماسبتناش.. أصعب ابتلاء ابتلاء الضنا وربنا يصبر كل واحد ربنا ابتلاه بهذا الابتلاء"، كما وجه رسالة لها وقال: "بحبك وحشتيني أوي وانتي مش بتروحي من بالي.. وأولادك عارفينك وفاكرينك".