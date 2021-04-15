”حمو بيكا”.. الضحية الثالثة لـ”رامز عقله طار” 

كشفت فضائية "أم بي سي مصر"، عن الضحية الحلقة الثالثة من برنامج المقالب "رامز عقله طار"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال بعد أذان المغرب مباشرة.

وأعلنت القناة، أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا، ضحايا في برنامج رامز جلال، وذلك في أول ظهور برامجي للراقصة التي حظت بشهرة واسعة مؤخرًا.

وكان حمو بيكا، قد أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ظهوره مع الفنان رامز جلال، للعام الثاني على التوالي، حيث كتب مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ساخرًا: «قلبي كان حاسس.. مرضتش أجي بالـ5000 دولار.. كانوا هيتبلوا».

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