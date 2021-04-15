محمد دياب يكشف سر دخول ” على الغريب” كلية الشرطة في ”نسل...

كشف الفنان محمد دياب، الذى يجسد شخصية على الغريب، ضابط مباحث في مسلسل نسل الاغراب، سر دخوله كليه الشرطة، رغم وجود شبهات حول عائلته وسجن أحد أقاربه، ما يمنع الالتحاق بها.

وكتب دياب عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توضيحا لإنهاء الجدل الذى أثارته الشخصية على السوشيال ميديا وعلق قائلا: "كل سنة وحضراتكم طيبين البوست ده ردًا على سؤال بيتردد من ناس كتير على شخصية أو #علي_الغريب في مسلسل #نسل_الاغراب السؤال هو ازاى على الغريب دخل كلية شرطة وعيلتة فيها واحد مسجون وناس بتقتل بعض وهكذا الإجابة على لسان على الغريب وهوا بيحكى في الحلقة الاولى ان لما قامت العركة الكبيرة هوا كان في الكلية ومش موجود يعنى هوا دخل الكلية قبل ما تحصل كل الاحداث اللى بتصنف إجرامية كلها حصلت هوا خلاص بقى طالب في كلية الشرطة وبالنسبة لسؤال انه معملش كشف عيلة الرجل ابوه كان عمدة البلد قبل ما يموت يعنى عيلتة مكانش عليها أي لغط وكانوا عيلة كبيرة لحد ما قامت العركة الكبيرة اللى مات فيها ناس كتير زى ما هوا حكى في الحلقة الاولى من الاخر على الغريب وقت ما دخل كلية الشرطة كانت عيلتة كويسة مافيهاش ما يمنع دخولة كلية الشرطة يارب اكون قدرت اشرح كويس ويارب تتبسطوا بالمسلسل وكل سنة وحضراتكم بخير اخوكم #علي_الغريب".

نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوارد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، أحمد داش، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.