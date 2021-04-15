سفينة و سرية ينتقمان من زاهي العتال في تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل "ملوك الجدعنة"، حيث يقرر كل منهما الذهاب من أجل بيع الألماظ الموجود في الحقيبة، في وقت يتم إلقاء القبض عليهما بعدما تختفى الحقيبة من منزل "حكم" يوسف شعبان.

عمرو عبدالجليل يهرب من مصطفى شعبان وعمرو سعد

ينجح عمر عبدالجليل "زاهي العتال" في الهروب من منزل "سفينة" مصطفى شعبان، وعمرو سعد "سرية"، ويواجه "زاهي العتال" العديد من الأسئلة من زوجته حول سبب ظهور بعض الكدمات على وجهه وكذلك عدم وجوده في منزله لليلة، ويوضح لها "زاهي العتال" أن سبب ذلك يعود إلى هاتف ابنهما وما كان يحتويه، وتلتقي رانيا يوسف "نجلاء" بروان في منزلها وتحكي لها تفاصيل ما حدث للثنائي سفينة وسرية، ويظهر فراس سعيد زوج روان ويطرد نجلاء من منزله لعلمه أنها شقيقة "سفينة" مصطفى شعبان الحب الأول لروان، التي تسعى لمصالحة "نجلاء" على ما حدث وتذهب بها إلى الحارة بينما يلتقي بها من جديد مصطفى شعبان.

سفينة و سرية ينتقمان من زاهي العتال

عمرو سعد يبدأ في مشاجرة مع "عنتر" وليد فواز بسبب مطالبة الأخير بالأموال التي عليه، بينما يتدخل يوسف شعبان "حكم" من أجل فض المشاجرة، ويقنع "سفينة"و"سرية" بعدم الاهتمام بما حدث مع "عنتر" أو بالبلاغ الذي قام بتقديمه للشرطة، في وقت تقوم فيه "فاتن" ياسمين رئيس بمساعدة "عطية" دلال عبدالعزيز في الأعمال المنزلية وتطلب منها أن تقنع "سرية" بأن يتزوجها ويتقدم لوالدها، ويذهب الثنائي مصطفى شعبان وعمرو سعد من أجل البحث عن مشتري للألماظ الذي كان في حقيبة صديقهما من أجل الانتقام من "زاهي العتال" لكنهما يواجهنا بعض الصعوبات.

اقتحام منزل يوسف شعبان في الحلقة الـ4 من مسلسل "ملوك الجدعنة"

يعود مصطفى شعبان وعمرو سعد إلى الحارة لكنهما يصدمان بأن الحقيقة قد اختفت، وان "حكم" يوسف شعبان قد فقد الوعي بشكل كامل، في وقت تقتحم الشرطة المنزل ويقبضان على الثنائي، ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم مثل ياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل مؤخراً من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة"، ويعتبر آخر المسلسلات والأعمال التي شارك بها الفنان الراحل يوسف شعبان، كما يشهد العمل عودة الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان للدراما بعد غيابهما الموسم الماضي، وقد حقق المسلسل منذ بداية عرضه نجاحا كبيرا حيث تصدر محركات البحث وبات من أبرز الأعمال التي تحصد نسبة مشاهدة مرتفعة.