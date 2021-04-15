انهيار لورديانا ورامز جلال يسخر من بدلة حمو بيكا في الحلقة 3 من "رامز عقله طار"

حمو بيكا ولورديانا وقعا ضحايا في الحلقة الثالثة من برنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه يتعرض الثنائي لمقلب مرعب في البرنامج.

حمو بيكا ولورديانا في الحلقة الثالثة من برنامج "رامز عقله طار"

ووقع مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لورديانا ضحايا لمقالب رامز جلال في الحلقة الأولى من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان 2021.

واستقبل رامز جلال الثنائي بمقدمة ساخرة في بداية الحلقة الثالثة، قبل استضافتهم في فقرة وهمية مع المذيعة سارة مراد، والتي أوهمتهم بتسجيل فقرة ترفيهية في الملاهي في موسم الرياض، وذلك قبل استدراجهم في فقرة المقلب بدخول الكبسولة الهوائية والتي يواجها بها المقلب المرعب من رامز جلال.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، قبل أن ينقلوا إلى طائرة من أجل انقاذهم ولكنهم يسقطون من الطائرة في الماء

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.