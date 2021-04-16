هل استعان عمرو دياب بمودل كليب "تملي معاك" في إعلانه الجديد؟.. بالصور

عمرو دياب أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب مودل إعلانه الجديد في رمضان، والتي شبهها البعض بمودل فيديو كليب أغنيته الشهيرة "تملي معاك" والتي قدمها منذ ما يقارب 20 عام.

مودل إعلان عمرو دياب تثير التساؤلات

وتداول رواد مواقع التواصل صور لمودل إعلان عمرو دياب الجديد، والتي شبهها البعض بمودل كليب أغنية "تملي معاك" والتي قدمها عمرو دياب في عام 2000، وربط البعض بين مودل الكليب ومودل الإعلان الجديد، في حين ذكرت عدة صفحات أن عمرو دياب استعان بالفعل بنفس المودل للمشاركة في الإعلان بعد أكثر من 20 عام على مشاركتها معه.

هل استعان عمرو دياب بمودل "تملي معاك" مجدداَ؟

وأثارت تلك التكهنات الجدل بين جمهور عمرو دياب، خاصة بعد نفي البعض انها نفس المودل التي ظهرت في الكليب الشهير، في الوقت الذي أثارت هوية الفتاة التساؤلات بين الجمهور، خاصة بسبب ظهورها المكثف في فيديو الإعلان والذي يقدمه عمرو دياب في موسم رمضان، وقدم معه أغنية جديدة خاصة بالحملة الإعلانية، وظهر في عدة لقطات بالفيديو والذي كشف به عن لوك جديد ظهر به في الفترة الأخيرة.

عمرو دياب في رمضان 2021

وكان عمرو دياب قد أحيا عدة حفلات في الفترة الأخيرة قبل شهر رمضان، وخطف الأنظار بنشاطه المكثف وبصوره مع عدد من النجوم في الحفلات، وأعلن عمرو دياب مؤخراً في إحدى حفلاته عن إصابته بفيروس كورونا في الصيف الماضي، وأثارت القصة الجدل بسبب إعلان عمرو دياب الأول عنه بعد فترة من تعافيه، وشهدت أيضاً الشهور الأخيرة حالة من النشاط عمرو دياب بعد طرحه فيديو لإعلان عطره الجديد، والذي أثار الجدل بعد نشر عدة لقطات منه وبسبب رومانسيته مع مودل الإعلان الذي صوره في دبي.

وعاد عمرو دياب وتصدر مواقع التواصل في الأيام الاخيرة بسبب تشويق دينا الشربيني وشيرين رضا الجمهور لحملة إعلانية لهما، وهو ما جعل الجمهور يربط بين ظهورهما وبين عمرو دياب، خاصة بعد انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني مؤخراً، وهي القصة التي مازالت تشغل الجمهور حتى الآن.