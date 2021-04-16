اغتيال أحمد رزق في أحداث مسلسل "القاهرة كابول" الحلقة 3

طارق لطفي في مسلسل "القاهرة كابول"، شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول" أحداث ساخنة بعد اغتيال أحمد رزق الذي يجسد شخصية "خالد" في المسلسل.

طارق لطفي في مسلسل "القاهرة كابول"

وشهدت الحلقة 3 من مسلسل "القاهرة كابول" أحداث ساخنة وأبرزها اغتيال أحمد رزق الذي يجسد شخصية "خالد" في المسلسل، وتحقق الشرطة في حادث اغتياله وعلاقته بعدة أطراف، خاصة إنه جاء بعد عرض خالد فيلم من إخراجه أثار جدلاً بسببه، ويحاول خالد الصاوي "عادل" فك غموض الحادث.

مسلسل "القاهرة كابول" الحلقة 3

ويؤكد عادل إن الحادث كان مقصود به هو، وليس "خالد"، وذلك بسبب ارتداء الاثنين ملابس مشابهة، واتهم "رمزي" طارق لطفي بإصدار أوامر بقتله مما تسبب في مقتل صديقهم خالد، وبدأ محاولات فك غموض الحادث بتتبع "طارق كساب" فتحي عبد الوهاب واستغلال علاقته برمزي من أجل الوصول للأخير.

وعلى الجانب الآخر، يستغل طارق حادث مقتل خالد في تصفية حساباته وفي برنامجه التلفزيوني، ويهاجم عدة أطراف ويحاول إشعال الأزمة من خلال استضافة زوجة خالد للحديث عن زوجها وحادث اغتياله، ولكنها ترفض الظهور معه في برنامجه، وتذهب لحضور التحقيقات في الشرطة لمعرفة ملابسات حادث مقتل زوجها، في الوقت الذي يجهز به رمزي لعمليات إرهابية أخرى.

تفاصيل مسلسل "القاهرة كابول"

ويشارك في مسلسل "القاهرة كابول" عدد من النجوم وعلى رأسهم طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وتدور قصته حول عدة قصص من ملفات المخابرات حول عمل التنظيمات الإرهابية وغيرها من القضايا السياسية.