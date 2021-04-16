انهيار ياسمين عبد العزيز بعد رجوعها لمنزل أهلها في أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 3

مسلسل "اللي مالوش كبير"، انهيار ياسمين عبد العزيز بعد رجوعها لمنزل اهلها في احداث مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 3، حيث تفشل في أن تقتل "عابد" خالد الصاوي، بينما ينجح أحمد العوضي "الخديو" في إعادة شقيقه بعدما تم اختطافه.

ياسمين عبدالعزيز تهرب من منزل خالد الصاوي

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تحاول أثناء نوم "عابد" خالد الصاوي أن تقتله، لكن يفاجئها بالاستيقاظ ويصدمها برد فعله حيث يؤكد لها أنه لا يعتقد أنها قادرة على أن تفعل ذلك وتقتله، ويصفها بكونها تشبه الأطفال وأنها غير قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات التي من بينها القتل، وتعيد "غزل" من جديد طلبها لـ"عابد" من أجل أن يطلقها لكنه يسخر من طلبها من جديد ويرفض أن يلبي هذا، ويصفها بالجبن لكونها غير قادرة على الاعتراف بأنها تريد قتله وتكتفي فقط بالإعلان عن كراهيته، وفي النهاية تطلب منه أن ينهي حياتها ويقتلها، لكنه يسخر مجددا من طلبها ويرفضه لأنه سوف يريحها فتهددها بأنها سوف ترحل.

انهيار ياسمين عبدالعزيز في الحلقة الـ3 من مسلسل "اللي مالوش كبير"

ياسمين عبد العزيز "غزل" تنفذ تهديدها وتذهب إلى منزل أسرتها لكن شقيقها يصدمها ويؤكد لها أنها اعتادت على اعتداء زوجها "عابد" خالد الصاوي عليها، وأنه ليس من المفترض أن تتركه، لتنهار "غزل" وتبدا في تدمير محتويات المنزل بسبب حالة الضغوط التي تفرضها عليها أسرتها، ويذهب "عابد" إلى منزل "غزل" من أجل إعادتها إليه ويستطيع أن يقنعها بأن تعود معه، لكنه يكتشف حديثها مع أحد الأشخاص عبر الواتس اب الذي يؤكد لها أن قادر على مساعدتها في التخلص من "عابد" الذي يذهب إليها ويبدأ في الاعتداء عليها من جديد.

أحمد العوضي ينجح في إعادة شقيقه بعد اختطافه

أحمد العوضي "الخديو" يواجه "رفعت" خالد سرحان حيث يهدده الأخير بأنه سوف ينتقم منه، بينما يؤكد "الخديو" له انه سوف يوقفه عند حده في حال سعى لفعل أي شيء معه، وينجح "الخديو" في إعادة شقيقه بعدما تم اختطافه ويبدأ محمود حافظ في تدريب شقيق الخديو في استخدام الأسلحة من أجل مشاركته في تنفيذ بعض العمليات وحماية نفسه كذلك.

الجدير بالذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومحمود حافظ وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد عبد الله محمود وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.