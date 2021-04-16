القاهرة- دوت الخليج الجمعة,16 نيسان (أبريل) 2021 - 04:25
دنيا سمير غانم أقلقت الجمهور اليوم بعد تداول أنباء حول إصابتها بفيروس كورونا وكذلك والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وعدد من زملائها من مسلسل "عالم موازي" الذي تصوره حالياً.
دنيا سمير غانم تقلق الجمهور بسبب فيروس كورونا
وتداولت أخبار في الساعات الأخيرة حول إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وعدد من زملائها في مسلسل "عالم موازي" بفيروس كورونا، وكشفت التقارير أن دنيا سمير غانم ووالدتها تخضعان للعزل المنزلي، وتوقف تصوير المسلسل في الفترة الحالية، خاصة بسبب تداول أخبار حول إصابة عدد من العاملين بالمسلسل ومنهم المخرج والمنتج هشام جمال.
قلق على عائلة سمير غانم بعد أنباء إصابتهم بفيروس كورونا
وأثارت دنيا سمير غانم قلق الجمهور بسبب تداول أنباء إصابتها بفيروس كورونا، والتي امتدت إلى حسن الرداد أيضاً، في حين لم يعلق أي من أفراد الأسرة على الأخبار المتداولة، واكتفت دنيا سمير غانم بنشر أدعية وآيات قرآنية على حسابها بانستقرام، ونشر حسن الرداد عدة صور من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" وتجاهل أخبار إصابته بفيروس كورونا، وكذلك رامي رضوان والذي لم يعلق على أخبار إصابة زوجته بفيروس كورونا، وهو ما زاد من قلق الجمهور على حالة الأسرة الصحية.
دنيا سمير غانم في رمضان 2021
وكانت دنيا سمير غانم قد طرحت مؤخراً البوستر الأول لمسلسها الجديد "عالم موازي"، والذي تنافس به في موسم رمضان 2021، وكشف البوستر عن تقديم دنيا سمير غانم لشخصيتين مختلفتين في المسلسل، وكشفت عن إطلالتها للشخصيتين في العمل، بجانب أبرز المشاركين في المسلسل وعلى رأسهم والدتها دلال عبد العزيز والممثل عمرو وهبة وشيماء سيف ومحمد أوتاكا وغيرهم.
ويتكون مسلسل دنيا سمير غانم من 15 حلقة، وتعود به إلى موسم رمضان بعد غيابها الموسم الماضي، إذ كانت آخر أعمالها في موسم 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، ويبدأ عرض مسلسل "عالم موازي" في يوم 16 رمضان على قناة "الحياة" بعد انتهاء حلقات مسلسل "أحسن أب" لعلي ربيع على نفس القناة والمكون أيضاً من 15 حلقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دنيا سمير غانم تقلق الجمهور بعد أنباء إصابتها ووالدتها دلال عبد العزيز بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.