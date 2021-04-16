دنيا سمير غانم تقلق الجمهور بعد أنباء إصابتها ووالدتها دلال عبد العزيز بفيروس كورونا

دنيا سمير غانم أقلقت الجمهور اليوم بعد تداول أنباء حول إصابتها بفيروس كورونا وكذلك والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وعدد من زملائها من مسلسل "عالم موازي" الذي تصوره حالياً.

دنيا سمير غانم تقلق الجمهور بسبب فيروس كورونا

وتداولت أخبار في الساعات الأخيرة حول إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وعدد من زملائها في مسلسل "عالم موازي" بفيروس كورونا، وكشفت التقارير أن دنيا سمير غانم ووالدتها تخضعان للعزل المنزلي، وتوقف تصوير المسلسل في الفترة الحالية، خاصة بسبب تداول أخبار حول إصابة عدد من العاملين بالمسلسل ومنهم المخرج والمنتج هشام جمال.

قلق على عائلة سمير غانم بعد أنباء إصابتهم بفيروس كورونا

وأثارت دنيا سمير غانم قلق الجمهور بسبب تداول أنباء إصابتها بفيروس كورونا، والتي امتدت إلى حسن الرداد أيضاً، في حين لم يعلق أي من أفراد الأسرة على الأخبار المتداولة، واكتفت دنيا سمير غانم بنشر أدعية وآيات قرآنية على حسابها بانستقرام، ونشر حسن الرداد عدة صور من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" وتجاهل أخبار إصابته بفيروس كورونا، وكذلك رامي رضوان والذي لم يعلق على أخبار إصابة زوجته بفيروس كورونا، وهو ما زاد من قلق الجمهور على حالة الأسرة الصحية.

دنيا سمير غانم في رمضان 2021

وكانت دنيا سمير غانم قد طرحت مؤخراً البوستر الأول لمسلسها الجديد "عالم موازي"، والذي تنافس به في موسم رمضان 2021، وكشف البوستر عن تقديم دنيا سمير غانم لشخصيتين مختلفتين في المسلسل، وكشفت عن إطلالتها للشخصيتين في العمل، بجانب أبرز المشاركين في المسلسل وعلى رأسهم والدتها دلال عبد العزيز والممثل عمرو وهبة وشيماء سيف ومحمد أوتاكا وغيرهم.

ويتكون مسلسل دنيا سمير غانم من 15 حلقة، وتعود به إلى موسم رمضان بعد غيابها الموسم الماضي، إذ كانت آخر أعمالها في موسم 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، ويبدأ عرض مسلسل "عالم موازي" في يوم 16 رمضان على قناة "الحياة" بعد انتهاء حلقات مسلسل "أحسن أب" لعلي ربيع على نفس القناة والمكون أيضاً من 15 حلقة.