إيمان البحر درويش يهاجم محمد رمضان ويتحدث عن أزمته مع هاني شاكر في برنامج "العرافة"

إيمان البحر درويش حل ضيفاً على برنامج "العرافة" للإعلامية بسمة وهبة، وتحدث عن علاقاته بزملائه الفنانين وأزمته مع هاني شاكر وكذلك رأيه في عدد من الفنانين مثل علي الحجار ومحمد منير وشيرين عبد الوهاب.

إيمان البحر درويش يتحدث عن أزمته مع هاني شاكر

وتحدث إيمان البحر درويش في البرنامج عن أزمته مع هاني شاكر، وخلافهما الشهير بسبب نقابة الموسيقيين، وقال إن هاني شاكر أساء إليه أمام الجميع، مثل اتهامه باختلاس أموال من النقابة وكذلك اتهام هاني شاكر له بتوجيه أحد الأشخاص ضده والإساءة إليه، وقال إنه أصدر قرار في فترة توليه رئاسة نقابة الموسيقيين، بعدم الإساءة إلى أي عضو من النقابة خاصة هاني شاكر احتراماً لتاريخه، أضاف أن هاني شاكر لا يتذكر ذلك القرار له.

إيمان البحر درويش يوضح حقيقة خلافه مع علي الحجار

وانتقد إيمان البحر درويش بعض إختيارات هاني شاكر الغنائية ومنها أغنية "لو بتحب حقيقي"، وقال إنها أغنية مناسبة أكثر للمطربات والأصوات النسائية في كلماتها ولحنها، وأشار إلى أنه حذر هاني شاكر من الفساد في نقابة الموسيقيين، وهو سبب خلافاته معه، وأشار إلى أنه في فترة توليه النقابة لم يستفد مادياً من النقابة مثل إقامة المزيد من الحفلات له على عكس ما فعله كل من تولى منصب رئاسة النقابة بعده.

وكشف إيمان البحر درويش عن حقيقة خلافه مع الفنان علي الحجار وقال إنه هاتف علي الحجار وطلب منه إقامة حفلة مشتركة بينهما وتبادل غناء الأغاني بينهما، إلا أن علي الحجار رفض، مشيراً إلى أنه لا يغار من علي الحجار ولكنه يرفض غناء أغانيه في البرنامج بعد طلب بسمة وهبة له، وقال إنه لن يغني له بسبب هذه الموقف وأضاف:"لن أمنحه ذلك الشرف".

إيمان البحر درويش يهاجم محمد رمضان

وهاجم إيمان البحر درويش الفنان محمد رمضان وقال إن صوته "كريه"، ولا يعتبر ذلك إساءة له ولكن وصف لصوته، وقال إنه طلب من محمد رمضان عدم دخول مجال الغناء لأنه لا يملك موهبة في الغناء ولكنه يمتلك موهبة في التمثيل فقط، وانفعل إيمان البحر درويش أثناء حديثه عن محمد رمضان وهاجمه بسبب تصرفاته في حفلاته وإختياراته لأزيائه في الحفلات.