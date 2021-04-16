أول لقاء بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي في الحلقة 3 من مسلسل "2020"

نادين نسيب نجيم تبدأ في الحلقة الـ3 من مسلسل "2020" في جمع المعلومات من أجل مهمتها الجديدة، وتلتقي وجها لوجه مع قصي خولي الذي يسعى لإبعاد شقيقه عن الحارة بعدما بات متهما في قضية قتل "جبران" رامي عياش.

نادين نسيب نجيم تواجه أزمة بسبب عائلة زوجها

نادين نسيب نجيم "سما" تذهب إلى أهل زوجها من أجل أن تعيد ابنتها لكن والدة زوجها وشقيقه يرفضان أن تعود الابنة إلى والدتها بسبب الظروف التي تمر بها عائلة سما التي تصمم على عودة ابنتها معها، لكن والدة زوجها تهددها باللجوء إلى القضاء مما يجعلها تتراجع، وعند عودة "سما" نادين نسيب نجيم إلى منزل والدتها تخفي عنها ما حدث في منزل حماتها وتؤكد لوالدتها أن وجود ابنتها مع جدتها لابيها أفضل من وجودها معهم بسبب الظروف التي يعيشون فيها بعد رحيل "جبران" رامي عياش.

قصي خولي يجبر شقيقه على السفر للخارج

قصي خولي لا يزال يبحث عن شقيقه "يزن" لكنه يراه عندما يذهب لزيارة والدته وهناك يقبض عليه ويحبسه، ويؤكد له أنه يريد الحفاظ عليه بسبب قضية مقتل "جبران" وأنه من الأفضل له أن يهاجر إلى الخارج، ويقنع أيضا والدته بهذا حتى يبتعد عن الأجواء التي بات يسيطر عليها حالة الانتقام، وكذلك رغبة الشرطة في الوصول للقاتل الحقيقي لـ"جبران"، وتستمر"سما" نادين نسيب نجيم في البحث عن تفاصيل القضية من جديد حيث تستعد للدخول إلى الحارة التي يتواجد فيها "صافي" قصي خولي من أجل جمع المعلومات الكاملة عن قضية "2020" والتي قتل بسببها شقيقها "جبران".

نادين نسيب نجيم تلتقي بقصي خولي وجها لوجه

أحداث الحلقة الـ3 من مسلسل "2020" تنتهى بدخول"سما" نادين نسيب نجيم إلى حارة "صافي" متنكرة في شخصية "حياة" التي تعاني من تسلط أخيها والذي اعتدى عليها ليظهر قصي خولي من أجل انقاذها، وقد أخفت سما عن والدتها تفاصيل هذه المهمة، لكنها أخبرت والدها بكونها سوف تكمل القضية التي بدأها شقيقها الراحل "جبران"، وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "2020" أحداث متسارعة بعدما يستشهد "جبران" رامي عياش، وتستلم شقيقته المحققة "سما" كامل تفاصيل قضية "2020".

يذكر أن مسلسل "2020" يعتبر هو العمل الثاني الذي يجمع كل من الفنان قصي خولي والنجمة نادين نسيب نجيم وذلك بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك في بطولة كل من الفنان معتصم النهار، ورفيق علي أحمد، ونعمه بدوي، ونوال كامل.