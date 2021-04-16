شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي يرد على انتقادات الجمهور لشكل ومكياج السقا وكرارة في “نسل الأغراب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 16 أبريل 2021 06:39 مساءً - رد المخرج المصري محمد سامي، على انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشكل ومكياج الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، في الحلقة الأولى من مسلسل “نسل الأغراب”.

وقال المخرج محمد سامي في تصريح صحفي ردا على تلك الانتقادات: “الشكل الذي ظهر به بطلا المسلسل كان مطلوبا كونه يوصل تفاصيل الشخصيات التي يجسدانها، وقد اتفقنا على الشكل وتفاصيل الملامح لكل شخصية سواء الشخصية التي يجسدها أحمد السقا أو شخصية أمير كرارة، قبل البدء بتصوير العمل منذ عدة أشهر، وما كان متفقا عليه هو ما ظهر على الشاشة بالضبط”.

وأضاف: “مع مرور الحلقات سيبدأ الجمهور في فهم تفاصيل واحداث المسلسل اكثر، وسيتعايش معها بشكل أعمق”. مردفا: “المسلسل حقق نجاحا كبيرا بمجرد عرض الحلقة الأولى منه، ولا زال هناك العديد من المفاجأت والأحداث القوية في الحلقات المقبلة، وأتمنى أن يحظى العمل بمشاهدة كل الوطن العربي خلال الأيام القادمة”.

وكان رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، قد أبدوا انزعاجهم من شكلي ومكياج بطلي مسلسل نسل الأغراب، مؤكدين أنها لا علاقة لها بالبيئة الصعيدية التي تدور أحداث المسلسل حولها.

وقالوا إن ظهور أحمد السقا وأمير كرارة، بتلك الإطلالة في أولى حلقات “نسل الأغراب، كانت منفرة للمشاهدين.

ويجسد الفنان أحمد السقا خلال أحداث المسلسل شخصية “عساف”، بينما يجسد الفنان أمير كرارة شخصية “غفران”، والعمل من نوعية الدراما الصعيدية ويدور في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة مسلسل “نسل الأغراب” بجانب السقا وكرارة، مي عمر وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وإدوارد ودياب ومنة فضالي وأحمد داش وأحمد مالك ومحمد علاء ومحمد مهران ومحمد جمعة وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وهدير عبد الناصر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويمثل هذا العمل التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، حيث إن كلا منهما كان يقدم مسلسلا من بطولته على مدار الأعوام الماضية.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا، مسلسل “ولاد الغلابة” الذي عرض في رمضان قبل الماضي، بينما كان آخر أعمال أمير كرارة، مسلسل “الاختيار” الجزء الأول والذي عرض في شهر رمضان العام الماضي.