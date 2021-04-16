برنامج "رامز عقله طار" وقعت الفنانة ويزو ضحية الحلقة الرابعة من البرنامج الشهير للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناة mbc مصر، حيث تعرضت النجمة المصرية لمقلب مرعب في البرنامج.

ويزو ضحية الحلقة الرابعة من برنامج "رامز عقله طار"

وقعت الفنانة ويزو ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة الرابعة من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان 2021، حيث تعرضت ويزو لمواجهة مرعبة بعد دخولها إلى الملاهي حيث تتعرض لمرحلة من الخداع من قبل الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري الذي يصاحب الضحية في جولة داخل الملاهي حتي يصل إلى لحظة ركوب "الكبسولة"، والتي تفاجئ بها ويزو حيث تتعطل في الهواء قبل أن يدفعها رامز جلال منها وتسقط في الماء.

رامز جلال يعاقب ويزو في الحلقة 4 من برنامج "رامز عقله طار"

رامز جلال يواجه صراع عنيف مع ويزو وذلك بعدما تكتشف المقلب، وقد نجح رامز جلال في الحلقات الماضية من برنامج "رامز علقه طار" في إيقاع كل من لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي، كما وقع الفنان أحمد سعد ضحية لمقلب رامز جلال في الحلقة الأولى من البرنامج الذي بدأ عرضه مع أولى أيام شهر رمضان الكريم، ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة باقناع الضيوف بالمشاركة في موسم الرياض وتجربة الملاهي في فقرة ضمن أحد البرامج من تقديم المذيعة سارة مراد، وهناك يتم تدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، وتتوقف الملاهي في الهواء قبل سقوط الضيوف في الماء في الفقرة الثانية من المقلب.

ضحايا برنامج "رامز عقله طار"

يقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن، بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.