فيديو بكاء مي حلمي بسبب محمد رشاد في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الحلقة 4

مي حلمي الإعلامية المصرية حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة القاهرة والناس، وكشفت عن تفاصيل محاولة انتحارها والتي كانت تفكر فيها كثيرًا لكنها لم تقدم على تنفيذها.

مي حلمي وسبب تفكيرها في الانتحار

مي حلمي أكدت أنها فكرت في الانتحار بعد طلاقها من المطرب المصري محمد رشاد لكنها لم تقدم على تنفيذ الفكرة وذلك بسبب تعرضها للخيانة، لافتة إلى أنها كانت في حالة ضعف وقتها وأصيبت بالاكتئاب بسبب قصة الحب التي عاشتها مع زوجها السابق.

مي حلمي تتعرض للخيانة

وأكدت مي حلمي أن سبب خلافها مع زوجها السابق محمد رشاد هو الخيانة، حيث وجدت على هاتفه رسالة أرسلها لفتاة غيرها أثبتت له عدم ولائه لها، وهو ما جعلها تدخل في نوبة بكاء خلال اللقاء، كما كشفت عن سبب إلغاء حفل زفافها الأول وأكدت أن طليقها كان مقررا قبل ليلة من الزفاف بعدم الذهاب للحفل، نافية الأنباء التي انتشرت وقتها بأنها تكون قد اخطأت في حق والدته وعائلته، وعبرت مي عن ندمها على تسامحها مع رشاد بعد أزمة إلغاء حفل الزفاف الأول، وعودتها له بعد ذلك.

أزمة إلغاء زفاف مي حلمي ومحمد رشاد

الإعلامية المصرية أضافت: "أنا ماترحمتش.. الناس كانت تشوفني في الشارع بعد الأزمة ويقولوا لي اللي سابها في الفرح ومشي"، متابعة أن موافقتها على عقد الزفاف للمرة الثانية كان بسبب حبها له، وعن أزمة إجهاضها لجنينها، أكدت رفضت مي الدخول في تفاصيل هذا الأمر موضحة أن الأمر له علاقة أيضًا بالطرف الآخر، متابعة: "اتحرمت اني أبقى أم".

وكان الثنائي قد احتفلا بزواجهما بشكل مفاجيء في مارس عام 2019، وشهدت فترة زواجهما أيضاً عدة أزمات منها تعرض مي حلمي للإجهاض في حملها الأول، كما نشرت مي وقتها فيديو تستغيث به من صدور حكم بالحجر على منزلهما بسبب خلافات محمد رشاد مع أحد المنتجين، إضافة إلى أنباء طلاقها 3 مرات.