تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي بعد خروجه من المستشفى

خالد النبوي النجم المصري قد طرأت تطورات جديدة على حالته الصحية، كشفت عنها زوجته السيدة منى المغربي قبل ساعات عبر حسابها على فيسبوك، وأكدت أيضًا على مغادرته للمستشفى التي دخلها قبل أيام بعد إصابته بفيروس كورونا.

خالد النبوي يغادر المستشفى

زوجة خالد النبوي كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خالد خرج من المستشفى"، وبالرغم من طمأنة منى المغربي الجمهور على حالة زوجها الفنان المصري الشهير، إلا أنها لم تكشف حتى الآن ما إذا كان مازال يعاني من أعراض الفيروس أم أنه تم شفائه نهائيًا من فيروس كورونا، خاصة وأن البعض تفاعل مع تدوينتها وتمنوا له إتمام الشفاء.

جمهور خالد النبوي يواصل الدعاء له

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وحرص عدد كبير من محبي خالد النبوي على الدعاء له وعبروا عن سعادتهم على تجاوزه تلك الأزمة الصحية على خير، بعد أيام من إثارته القلق على حالته الصحية عقب إصابته بكورونا.

وكانت منى المغربي قد طمأنت الجمهور يوم الأحد الماضي على حالة زوجها الصحية وأكدت أنه خرج من العناية المركزة، كما طلبت من محبيه الدعاء له من أجل استكمال رحلة علاجه والعودة إلى منزله في أقرب وقت فكتبت: "صباح الخير، حابة اطمنكو ان خالد الحمد لله انتقل غرفة عادية، دعواتكم يرجع البيت في أسرع وقت".

النجوم يتفاعلون مع أزمة خالد النبوي الصحية وإصابته بكورونا

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وحرص عدد من النجوم على التفاعل مع أزمة خالد النبوي الصحية ومساندته، ومن بينهم الفنانة نشوى مصطفى حيث تذكرت موقف الفنان المصري أثناء فترة إصابتها بفيروس كورونا، وأنه تواصل مع والدتها من أجل الاطمئنان عليها ودعمها في هذه اللحظات الصعبة، فكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة قالت فيها: "عارف يا خالد انا بحبك اوى ليه، مش بس علشان وجودك في وسط بانتمى ليه حاجة تدعو للفخر، ومش علشان احنا زملاء دراسة و مهنة، لكن علشان انت انسان عظيم، مش هنسى وانا عيانة لما كلمت أمي تطبطب عليها وتطمنها وتقول لها انا ابنك، الله يشفيك يارب يا غالي ويطمن قلب اهل بيتك وكل حبايبك عليك، وربنا يزيح عن العالمين وباء كورونا يارب وينجينا آمين".

إضافة إلى نشوى مصطفى، ففإن نادية الجندي ونجلاء بدر وفتحي عبد الوهاب وغيرهم من النجوم حرصوا على الدعاء لصديقهم بعد مروره بتلك الأزمة الصحية.