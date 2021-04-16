رامز جلال يسخر من ويزو في "رامز عقله طار" الحلقة 4

برنامج “رامز عقله طار" واجهت فيه الفنانة المصرية ويزو لحظات من الرعب بعدما كانت ضحية الحلقة الرابعة من البرنامج والذي يعرض على قناة mbc مصر.

ويزو ضحية الحلقة الرابعة من برنامج "رامز عقله طار"

وقعت الفنانة ويزو في مقلب الذي اعده لها رامز جلال في الحلقة الرابعة من برنامج "رامز عقله طار"، وافتتح رامز جلال البرنامج بمقدمة ساخرة عن ويزو، ليستقبلها بعد ذلك الفنان والمنتج حسن عسيري والذي يأخذها في جولة بالملاهي ويشرح لها تفاصيل المسابقات التي سوف تشارك فيها، وتسأل ويزو عن بعض المعلومات الخاصة بالمسابقات حيث تشارك في لعبة "البينت بول" ويظهر رامز جلال بدون أن تراه ويبدأ في إصابتها بشكل مستمر في مشهد طريف، كما استقبلت المذيعة سارة مراد الفنانة ويزو وأوهمتها بتسجيل فقرة ترفيهية في الملاهي في موسم الرياض، وذلك قبل استدراجها في فقرة المقلب بدخول الكبسولة الهوائية والتي تواجه بها المقلب المرعب من رامز جلال.

ويزو تضرب رامز جلال في الحلقة الرابعة من "رامز عقله طار"

ويزو واجهت لحظات من الرعب بعد صعودها إلى "الكبسولة" وبدأت في الصراخ بشكل مستمر بسبب حالة الخوف الشديد التي سيطرت عليها، وكذلك محاولات رامز المستمره في مضايقتها عندما يظهر بشكل متخفي داخل "الكبسولة"، وفي النهاية ينجح في إسقاطها من ارتفاع 13 متر إلى المياه.

ويزو شعرت بصدمة بسبب ما قام بها رامز جلال معها وقامت بإسقاطه ارضا وضربه بعنف، وأكدت له أنها كانت تواجه الموت بسبب هذا المقلب المرعب الذي شاركت فيه، لكنه سرعان ما طلب منها الهدوء، لتقدم بعد ذلك اعتذارها له وتحديدا بعدما نال بعض الضربات منها، كما عبرت ويزو عن سعادتها بأنها استطاعت أن تقفز من ارتفاع 13 متر في المياه بهذه الشكل وأنها لم تكن تتصور أن تنجح في ذلك.

أبرز ضحايا برنامج "رامز عقله طار"

يعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، قبل أن ينقلوا إلى طائرة تدعى "الكبسولة" من أجل انقاذهم ولكنهم يسقطون منها في الماء ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي، ودينا الشربيني، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وإسلام إبراهيم، وروجينا، وأحمد سعد وكريم عفيفي، وسمية الخشاب، وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.