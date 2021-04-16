فيديو محمد هنيدي يكشف عن المفاجأة التي وعد بها الجمهور وينضم للعبة PUBG

محمد هنيدي كشف عن تفاصيل التعاون الجديد بينه وبين لعبة الجوال الشهيرة ببجي PUBG ، حيث من المقرر أن يستمع مستخدمي لعبة PUBG لصوت الفنان المصري أثناء استخدامهم لها.

محمد هنيدي يتعاون لأول مرة مع لعبة PUBG

محمد هنيدي كشف عبر حسابه على "تويتر" المفاجأة التي وعد الجمهور بها خلال الفترة الماضية حيث نشر الفيديو الدعائي الذي يظهر فيه تعاونه مع لعبة الجوال الشهيرة ببجي PUBG، محمد هنيدي ارتدى في الإعلان ملابس اللعبة الشهيرة، حيث دعى الجمهور لانتظاره بداية من عيد الفطر المبارك لاستخدام اللعبة بصوته، وعلق محمد هنيدي على الفيديو الذي قام بنشره فكتب: "والآن المفاجأة .. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم .. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا .. مينشن صحابك وزف ليهم الخبر هتلعبوا بصوت هنيدي".

محمد هنيدي يدعو جمهوره للمشاركة في لعبة PUBG

محمد هنيدي نشر تغريدة أخرى عبر حسابه على "تويتر" طلب فيها من متابعيه مشاركته آرائهم حول تواجده في لعبة ببجي PUBG، حيث نشر هاشتاج لمشاركة الجمهور تفاعلهم مع خبر انضمامه للعبة الشهيرة فكتب محمد هنيدي: "يلا عايز تخيلاتكم للجمل اللي هتتقال في ببجي موبايل علي هاشتاج هنيدي في ببجي موبايل فريق واحد هيفوز..واكيد مش احنا"، وقد حظت تغريدة محمد هنيدي بتفاعل كبير من جمهوره الذي أشاد العديد منهم بخطوة الفنان المصري الذي كان قد نشر في الأيام الماضية تغريدة أكد فيها أنه سوف يشارك في شئ سوف يغير التاريخ للأبد على حد وصفه فكتب محمد هنيدي: " انتظروني يوم ١٦ ابريل (٤ رمضان) .. شئ ما قادم سيغير التاريخ للأبد"، وتعتبر لعبة ببجي PUBG من أشهر الألعاب على الهواتف المحمولة حيث بلغ عدد تحميلها أكثر من مليار عملية تحميل.

محمد هنيدي يشارك في برنامج "رامز عقله طار"

في سياق آخر من المقرر أن يظهر الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز عقله طار" والذي يعرض في شهر رمضان الجاري، حيث كشف البرومو الدعائي للبرنامج عن مشاركة الفنان المصري ووقوعه كأحد ضحايا رامز جلال، كما انتشرت صورة أثناء سقوطه في المياه بالبرنامج، وعلق محمد هنيدي على مشاركته في "رامز عقله طار" عبر حسابه على "فيس بوك" فكتب: "ياريت أي مصمم جرافيك شاطر يعدلي في الصورة ويحولني لسوبرمان".

يذكر أن محمد هنيدي ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" خلال الفترة القادمة، ويشاركه في بطولة الفيلم كل من الفنانة منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي، صابرين، والعمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.