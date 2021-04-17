أسرة أركان فؤاد تقاضي رامز جلال بسبب سخريته منه في "رامز عقله طار".. حيث إن رامز جلال الفنان المصري تسبب في حالة غضب كبير للفنانة القديرة نادية مصطفى زوجة الفنان السوري أركان فؤاد، وابنتهما فيروز أركان، وذلك بعدما سخر من أركان فؤاد في إحدى حلقات برنامجه "رامز عقله طار" الذي يعرض حاليًا عبر شاشة mbc مصر.

أسرة أركان فؤاد غاضبة من رامز جلال

وتعتزم أسرة أركان فؤاد مقاضاة الفنان رامز جلال بعد سخريته من النجم السوري الشهير، حيث كتبت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك: "مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم".

نادية مصطفى وابنتها تكشفان عن نيتهما مقاضاة رامز جلال

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وأضافت نادية مصطفى: "مافهمتش إيه الإيفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقول له مانت لازم تقع ما انت لابس جزمة أركان فؤاد!.. وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول"، من جانبها علقت ابنتها فيروز أركان على تدوينة والدتها وأكدت على نية الأسرة على مقاضاة رامز جلال، فكتبت: "شكرا لكم جميعا.. يا ريت نقيب الممثلين المحترم أشرف زكي اللي انا بحبه وبحترمه جدا، يعلم رامز جلال إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة".

وأضافت ابنة أركان فؤاد: "التريقة على الناس والسخافة مش هزار ومش بتضحك.. واللي حصل مش هيعدي وهنرفع قضية على رامز جلال"، وعبر عدد من متابعي الفنانة نادية مصطفى وابنتها فيروز أركان عن مدى انزعاجهم من سخرية رامز جلال من الفنان أركان فؤاد، وأيدّوا الأسرة في قرارها باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

معلومات عن الفنان أركان فؤاد

ومن المعروف أن الفنان أركان فؤاد هو مطرب وممثل سوري ولد في جبل العرب التابع لمحافظة السويداء في سوريا في عام 1948، وأقام لفترة في العاصمة اللبنانية بيروت وكون فرقة موسيقية هناك كان يعزف فيها على العود، وبعد سنوات ترك بلده سوريا واستقر في مصر سعيًا وراء العمل في مجال الغناء وبدأ في مدينة اﻹسكندرية، حيث تعرف هناك على الفنان سيد مكاوي، كما كانت له تجربة مهمة في التمثيل مع الفنان محمد صبحي ضمن عروض مهرجان المسرح للجميع، حيث شارك في مسرحيات "كارمن" و"لعبة الست" وغيرها من الأعمال.

أما برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة mbc مصر ينتمي لنوعية برامج المقالب التي اعتاد رامز على تقديمها، وحل عدد من النجوم ضيوفا على الحلقات الأولى من البرنامج ومنهم أحمد سعد وويزو وحمو بيكا.

