ابنة ياسر جلال تفيق من الغيبوبة وتتعرض لصدمة نفسية بعد الحادث في "ضل راجل" الحلقة 5

"ضل راجل" الحلقة الخامسة شهدت العديد من الأحداث المشوقة، فبعد أن وجد "جلال" صورة لابنته مع صديقتها في حفل عيد ميلاد الأخيرة رغم نفيها احتفالها بعيد ميلادها من الأساس؛ التقى ياسر جلال الذي يقوم بأداء شخصية جلال، بنادين صديقة ابنته شهد التي تعرضت لحادث خطير وواجها ووالدتها بصورتها مع ابنته ودخل في مشاجرة معهما من أجل أن تعترف صديقة ابنته بما حدث في تلك الليلة.

ياسر جلال يعثر على الخيط الأول الذي يساعده في حل لغز حادث ابنته

ويعتقد جلال أن صورة ابنته مع صديقتها ليلة الحادث سوف تقوده إلى أسرار جديدة تساعد في كشف حقيقة ما حدث لابنته في هذا اليوم الذي انتهى بمحاولة إجهاضها بالعنف، وكشفت نادين أن صديقتها جاءت لها في حفل آخر كانت تحضره مع أصدقائها، ولكنها كانت بصحبة شخص آخر كان ينتظرها بالخارج.

ابنة ياسر جلال تفيق من الغيبوبة وتتعرض لصدمة نفسية

ولفتت صديقتها إلى أن آخر مقابلة لها مع شهد قبل الحادث، كانت الأخيرة في غاية السعادة وتتحدث معها بفرحة، في السياق نفسه حرص أصدقاء ياسر جلال بالمدرسة التي يعمل بها، على مساندته ماديًا وجمع الأموال له من أجل الظروف التي يتعرض لها، فيما انتشر خبر حادث ابنته في المدرسة التي يعمل بها "جلال".

أما شقيقة شهد ابنة ياسر جلال دخلت في نوبة بكاء بسبب ما تعرضت له أختها، وحاولت والدتهما مساعدتها في تجاوز الأمر وطمأنتها، وطالبتها بأن تتوقف عن البكاء وحالة الحزن، خاصة وأن والدها لم يعد يحتمل أي ضغوطات بسبب ما حدث لابنته الكبرى.

وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل مفاجأة في حالة شهد ابنة ياسر جلال التي عادت لوعيها وبدأت في الإفاقة لكنها لم تستطع التحدث مع أحد، حيث أكدت طبيبتها بعدها أنها ما حدث لابنته عرضها لصدمة شديدة جعلتها تحتاح لطبيب نفسي لمساعدتها.

حلقات مسلسل "ضل راجل"

وكانت الحلقات الأولى من العمل شهدت ظهور ياسر جلال يطل كمدرس تربية رياضية بإحدى المدارس صباحًا كما يعمل سائق تاكسي في المساء، في حين تظهر نرمين الفقى قعيدة على كرسي متحرك ما يضطر زوجها الى مساعدتها في شؤون البيت لظروف مرضها، كما كشفت أولى حلقات المسلسل عن مدى حب ياسر جلال لزوجته، كما تكشف عن جانب من شخصيته الشهمة ومساندته للجميع.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وآخرين، ويعرض مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا بتوقيت مصر.