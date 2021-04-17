فنانون تونسيون: مصر هوليود الشرق وتأشيرة النجومية

شهدت دراما رمضان هذا العام مشاركة متميزة لفناني تونس ، فلا يكاد يخلو عمل درامي من مشاركة لافتة لفنان تونسي ، خاصة أن الفن المصري يفتح دائما ذراعيه للفنانين العرب ويساعدهم على الظهور ليأخذوا نصيبهم من الشهرة والانتشار والنجومية.

وأعربت الفنانة هند صبري عن بالغ سعادتها للقيام بدور البطولة أمام الفنان أحمد عز في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يشارك حاليا في الماراثون الدرامي الرمضاني وذلك بعد تجربتين ناجحتين جمعتهما معا الأولى كانت فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001 في أولى انطلاقاتها الفنية في مصر والثانية كانت فيلم "الممر" والذي جسدت خلاله دور زوجة ضابط الصاعقة "نور"، الذي جسد دوره الفنان أحمد عز، كما أعربت عن بالغ سعادتها بتفاعل الجمهور مع المسلسل بعد بدء عرضه.

وقالت هند صبري – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – "إنها تجسد في "هجمة مرتدة" أيضا دور زوجة أحمد عز والذي يعمل ضابطا بالمخابرات وتتعرض للعديد من المشكلات والضغوطات بسبب طبيعة عمل زوجها ولكنها شخصية تتحلى بالصبر والثبات.

وأضافت أن المسلسل مستوح من أحد ملفات المخابرات المصرية .معربة عن اعتزازها للمشاركة في مثل هذه الأعمال.