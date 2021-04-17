93 مليون دولار ايردات فيلم Raya and the Last Dragon عالميا

حقق فيلم ديزنى "Raya and the Last Dragon" بدور العرض حول العالم 93 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد عرضه على أكثر من 2000، شاشة عرض من 5 مارس الماضى.

وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، فى عالم خيالى يدعى "كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا فى وئام لكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن، بعد 500 عام عاد هذا الشر، والأمر متروك لمحارب وحيد "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وإخراج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.

وفى سياق متصل كشفت ديزنى عن تحضيرها لعدد من المفاجآت تحضر لها بالاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.

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