يسرا تنتهى من تصوير مسلسل ”حرب أهلية” بعد 5 أيام

تنتهى النجمة يسرا من تصوير مشاهدها فى مسلسلها "حرب أهلية"، الذى يذاع طوال أيام الشهر الكريم على قناة cbc بعد 5 أيام، حيث تواصل التصوير بشكل مكثف، لسرعة تسليم الحلقات للشركة المنتجة للمسلسل وقناة cbc العارضة للمسلسل الجديد.

وتدور أحدث مسلسل "حرب أهلية" حول طبيبة التجميل "مريم" التى تعانى من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

وشهدت أحداث الحلقة الـ3 من المسلسل تأكيد زواج يسرا - مريم من باسل خياط - يوسف، وحينما سألته أروى جودة - فريدة، عن طبيعة العلاقة التى تربطه بها أكد لها أنها صديقته المقربة والطبيب الخاص بها لأنها تعانى من ورم خبيث، ويحاول الوقوف بجوارها فى أيامها الأخيرة.

ويحاول باسل خياط - يوسف إخفاء زواجه من يسرا - مريم لزوجته الجديدة أروى جودة - فريدة، وفى مكالمة هاتفية بين باسل والطبيب المعالج ليسرا تبين أن هناك اتفاقا بينهما لوهم يسرا - مريم بأنها مريضة وتعانى من ورم خبيث، ويخدعها.

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.