شاهد.. ملخص الحلقة الرابعة من مسلسلات رمضان 2021

نستعرض في السطور التالية ملخص الحلقة 4 من مسلسلات رمضان 2021.

الطاووس

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الطاووس"، العديد من الاحداث المشوقة حيث تقرر الفنانة سهر الصايغ أن تسافر إلى الاسكندرية بحثاًعن المحامي كي يساعدها في قضيتها ضد المغتصبين.

وبالفعل تنجح في الوصول إليه، ويوافق المحامي ان يترافع عنها، بينما يتم نشر الفيديو الخاص بواقعة الاغتصاب عبر السوشيال ميديا.

الطاووس بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كله بالحب

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث تزوجت زينة “دهب” من أحمد السعدني، “طارق” ولكن بشكل صوري ليستوليا على الفيلا الخاصة بإلهام.

تعيش الفنانة صابرين، التي تجسد شخصية “الهام” حالة من الحزن وتقاوم مشاعرها ودموعها في غرفتها بينما تعيش دهب حالة من الخوف من طارق نظرا لأنها لا تريد أن يحدث بينهما زواج حقيقي.

يتصل صبحي المحامي بدهب كي يتأكد أن كل شئ يسير على ما يرام وأن الخطة تسير بشكل مضبوط.

بنت السلطان

مازالت عزة القباري التي تقوم بدورها روجينا تتورط في مزيد من المشكلات في الحلقة الرابعة من مسلسل بنت السلطان بسبب شبيهتها منار التي ألقت بنفسها تحت القطار في الحلقة الأولى.

هربت عزة من المستشفى لتجد نفسها في قبضة شقيق زوج منار المقتول الذي يتهمها بالتخلص من أخيه وينوي لها شرا.

حاولت روجينا الهرب ولجأت إلى إلقاء نفسها في مياه النيل من فوق إحدى الكباري، وينقذها صياد على مركب بسيطة.

في الوقت نفسه يكتشف حمو الذي يقوم بدوره باسم سمرة جثة منار في الاسكندرية ويقتنع أنها عزة ويدخل في حالة حزن كبيرة عليها لشدة حبه لها. ويقرر دفنها بمقابر أسرته وإقامة عزاء لها.

ملوك الجدعنة

شهدت الحلقة 4 من مسلسل ملوك الجدعنة صدمة جديدة لسفينة وسرية، بعدما اكتشفا وفاة الفنان يوسف شعبان الذي يلعب دور رجل عجوز من أهل الحارة، وسرقة الألماس اللذان كانا يحتفظان به في متجره.

كانت هذه هي نهاية الحلقة المليئة بالأحداث منها سرقة زوج رانيا يوسف لآثاث منزلها لتعود مع ابنتها وتجد شقتها فارغة، وسرقة عمرو عبد الجليل للهاتف المحمول الذي يحتوي على معلومات قد تضر بابنه.

يعرف سفينة وسرية أن صديقهما الهاكر احتفظ بنسخة من المعلومات المخزنة على الهاتف، وذلك بعدما توجها لتاجر ألماس لبيع الكمية التي وجداها في حقيبة صديقهما حسن الرداد.

اتضح أن تاجر الألماس هو ضيف شرف جديد في المسلسل، الممثل خالد كمال الذي ظهر بلوك جديد مرتدي التايجر.

فاجأت الشرطة سرية وسفينة في لحظة معرفتهما بوفاة عم حكم وسرقة الألماس، ووقوعهما في أزمة كبيرة.

ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

ضل راجل

شهدت الحلقة 4 من مسلسل ضل راجل تصاعد جديد في الأحداث، بعدما واجه كابتن جلال صديقة شهد بما حدث في ليلة الحادث، وأنكرت ثم وبعد تمكنه من فتح موبايل ابنته اكتشف كذبها ووجد صورة لهما قبل نهاية هذه الليلة المأساوية.

برعت الفنانة نيرمين الفقي في تقديم مشاهد الأم هدى التي تمر بحالة نفسية سيئة لعدم تمكنها من الاطمئنان على ابنتها وتزورها في المستشفى، وسط شكوك من جميع عائلة شهد حول حقيقة ما حدث لها.

قرر الأب إخفاء حقيقة حادث ابنته، التي أكد التقرير الطبي تعرضها لمحاولة إجهاض بالضرب والسحل، ورفض تقديم بلاغ بما حدث منتظرا إفاقة ابنته من الغيبوبة ليعلم منها حقيقة ما حدث معها.

تشتبك الطبيبة ملك مع والد شهد لاعتقادها بعدم رغبته في البحث عن حق ابنته، لكنها في النهاية تتفهم موقفه، وتصدمه بخبر جديد وهو أن ابنته مازالا حاملا وأن جنينها لم يجهض.

ينتمي مسلسل ضل راجل، إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.

مسلسل لحم غزال

بدأت احداث الحلقة الرابعة بسرقة "سيد جلالة" لشقة "غزال"

ومات المعلم "مأمون" بعد طعن “سيد جلالة ” له

واخبر "سيد جلالة" "غزال" انه يعلم مكان "ابو نعسة" واخبرته انها قتلته مثلما قتل هو المعلم "مأمون".

ويعرض مسلسل "لحم غزال" فى تمام الساعة ٨ مساءً على قناة Mbc مصر.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد vip.

مسلسل القاهرة كابول

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث، منها موافقة والد منال - نبيل الحلفاوى - على مقابلة زميلها فى العمل .

إما الضابط عادل - خالد الصاوى ، فقد بدا التحقيق مع طارق كساب - فتحى عبد الوهاب - فيما يخص وفاة صديقه المخرج .

كما أخبر رمزى - طارق لطفى - زوجتة الاولى أم عبد الله بوفاة شقيقها ، مما جعلها تتهمه بالتسبب فى قتله ، وطلبت من الطلاق والعودة الى بلدها برفقة ابنها .

قصر النيل :

أذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل قصر النيل والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنانة ريهام عبد الغفور .

وحملت الحلقة العديد من المفاجآت حيث التعرف على جثة منصور - صبرى فواز - فى المشرحة ويتضح أن سبب الوفاة ضربة بجسم صلب على رأسه كما أن قهوته كانت مسمومة، وكشف المشهد عن تعاون كامليا - دينا الشربينى - مع محامى العائلة - صلاح عبد الله - فى السر .

وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.

مسلسل لعبة نيوتن

أذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل “لعبة نيوتن”، والذي تعود من خلاله الفنانة منى زكي إلى الدراما التليفزيونية، بعد غياب سنوات.

وجاءت أحداث الحلقة مشوقة؛ حيث قامت “هنا ” بالاتصال بالشاب المصرى الذى قابلته فى امريكا وتسبب فى القبض عليها ، بعد ان قام صديق السيدة التى أستاجرت منها الغرفة داخل منزلها ، بطردها وسرقة اموالها .

إما زوجها حازم فقد قام بقتل معاون بدر - سيد رجب - بعدما تعدى مزرعته عن طريق لدغ النحل .

بين السما والارض

انطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل بين السماء والأرض، بمكالمة بين درة ومصطفى درويش وتسألة ماذا سيحدث لحميد الذي يجسده هاني سلامة، وبعدها تعود الكاميرا للاسانسير، ويكتشف محمد ثروت وجود سكينه مع محمود الليثي. ويهدده الاخير اذا تكلم سيقوم بدبحه.

وبعدها تدخل نجلاء بدر في نوبه هلع وتنادي " لا اريد ان اموت في الأسانسير"، وبعدها يعود الي الوراء فلاش باك ليكمل تفاصيل حياة الأبطال قبل ان يأتوا الى الأسانسير.

نجيب زاهي زركش

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل نجيب زاهي زركش، بإكتشافه ان اولاد شفيقة الثلاثة يعملون لديه في المول، وشاور له محمد محمود على ابنه الذي يجسده الفنان اسلام إبراهيم، وقابلهم الثلاثة ليتعرف عليهم دون ان يعلموا شئ.

وطلبت ابنة شقيقته ان يقابل عريس متقدم لها ووافق ولكن اقترح عليها ان يقابله في حارة شعبيه وتقمص شخصية طريف السواق الخاص به ليرى اذا كان العريس المتقدم جاد ام لا، وبعد ان وجد انه ليس صادق في كلامه، اظهر له شخصيته الحقيقية.

ويذهب نجيب زاهي ليسأل عن تحليل الDNA من أجل ان يتأكد من كلام شفيقة (هالة فاخر) ان لديه ابن منها، وبالفعل يأخذ عينات من الاولاد الثلاثة الذي قابلهم في الحلقة الماضية.



مسلسل اللي مالوش كبير

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل اللي مالوش كبير تطورات كبيرة ويبحث الجمهور عن تفاصيلها وسنتابع هنا أحداثها وتفاصيلها كاملة فالنجمة ياسمين عبد العزيز تبحث عن طريقة للتخلص من زوجها وتستعين بالخديوي حتي يستطيع تخليصها منه وسنتابع التفاصيل خلال التقرير التالي

انتهت حلقة امس على مشهد غزل وهي تطلب من الخديوي ان يقتل زوجها وبدأت حلقة اليوم برد الخديوي علي طلبها بانه لا يقوم بقتل الناس وانما يقوم بحمايتهم وتقوم بتذكرته بشخص قتله في السابق وتقوم لتغادر ليوقفها ويطلب منها ان تجلس لانه طلب منها ان احتاجت شئ تأتي له وتطلب ما تريد ويطلب منها رؤية هاتفها ويطلبها ان هاتفها مراقب ويطلب منها تغيير هاتفها والتواصل معه من خلال الماسنجر ثم تغادر

بعد ان تغادر غزل يتصل بها ويخبرها بانه يريد معرفة من هو زوجها لترفض طلبه وتقول له اذا وافقت علي قتله سأخبرك بشخصيته

ونذهب الي زوجة الخديوي التي تجلس مع والدها وتتصل كثيرا بسيف حتي تقول له ان والدها في انتظاره ويخبرها انه سيقوم بانهاء بعض الاعمال والعودة الي المنزل.

وتنتهي هذه الحلقة بصدمة غزل ان الخديوي ذهب ليقتلها وسنتابع الاحداث الجديدة غدا.

مسلسل ضد الكسر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل ضد الكسر، الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم «سلمى»، عددا من الأحداث المثيرة والشيقة، حيث ذهب الضابط الذي يجسده الفنان هشام إسماعيل «هاني رئيس المباحث»، إلى منزل سينتيا خليفة «مايا»، للتحقيق معها.

وخلال التحقيق وجه لها تهمة الشروع في قتل نيللي كريم «سلمى»، ونصحها بإبلاغ سفاراتها الأمريكية، لأن الإجراءات القانونية ستبدأ ضدها بناء على التحقيقات، وجرى التحرك ضدها بعد التحقيق مع محمد فراج «كريم» زوج «سلمى»، ليخبرهم أنه خلال وقوع الحادث كان في مكان آخر وهو بيت «مايا».

مسلسل نسل الاغراب

بدأت الحلقة الرابعة بطلب مي عمر " جليلة" من خادمتها ان تذهب إلى عساف " احمد السقا " وتخبره ان جليله تريد ان تراه .

وبالفعل يقابل عساف الغريب " احمد السقا" زوجته الماضية " جليلة " مى عمر ؛وفاجاه يتحول السقا بكل قوته المعهودة إلى طفل أمام حبه الاول ؛ ويبدأ في معاتبتها .. في مشهد هو الاقوى في الحلقة .

بعد ذلك يحاول الغجر التقرب من السقا من اجل الوقوف معه ضد عدوهم " غفران الغريب " أمير كرارة ؛ حيث بدي ان الحلقات القادمه ستشهد صراعا كبيرا ببينهم.

وتنتهي الحلقة بمعرفة غفران الغريب " أمير كرارة " ان زوجته جليله قامت بمقابله عساف الغريب ويبدو غاضباً للغايه لتنتهي الحلقة .

مسلسل المداح

شهد مسلسل المداح الحلقة الرابعة تطور جديد في الاحداث حيث قرر صابر “حمادة هلال” ان يساعد راغب "جمال عبد الناصر من اجل العثور على سبائك الذهب وذلك بعد ان كان رافضا هذا الأمر.

وكما شهد مسلسل المداح الحلقة الرابعة قرار صابر بمساعدة راغب كان نابعا من حرصه الشديد على مساعدة شقيقه “خالد سرحان” من اجل الخروج من أزمته بعد دخوله السجن بتهمة حيازة مخدرات.

ولقى مسلسل المداح الحلقة الرابعة قبول صابر بمساعدة راغب ولكن بمجرد الوصول الى الذهب قرر صابر أن يطلب من راغب أن يعيد الذهب الى مكانه بعد العثور عليه بحجة ان أهل المنزل سينتقمون منهم ولكن راغب رفض تماما قرار صبر مما دفعهما للشجار وهو ما اسفر عن وفاة راغب.

فارس بلا جواز

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الرابعة تطورا جديدا في الأحداث، ظهرت عروسة جديدة تدعى "رئيسة" وتقوم بدورها داليا البحيري، يحاول إقناعها، لكنه لا يعلم أنها تنتمي لجماعة إرهابية، وكانت تريد تفجير الفندق.

وتحاول موظفة الفندق "فريدة" أن تبطل الزواج بتخدير مصطفى قمر "فارس" إلا أن العروس داليا البحيري "رئيسة" تكشف خطتها، وتحاول أن تعترف لـ"فارس" بحقيقة أمرها، قبل انفجار الحزام الناسف الذي ترتديه.

تنتهي الحلقة بظهور عروسة جديدة تلعب دورها الفنانة "هيدي كرم"، وتأتي لتقيم في فندق مصطفى قمر "فارس"، وتجذب أنظاره من أول لحظة يراها بجمالها الفاتن.



مسلسل أحسن أب

شهد مسلسل أحسن أب الحلقة الرابعة تطور جديد فى الأحداث حيث يتم قبول علي ربيع في المشاركة بمسابقة أحسن أب وذلك بعد أن فشل في سرقة أموال المسابقة.

وكان شهد مسلسل أحسن أب الحلقة الثالثة تطور جديد في الأحداث حيث ينجح مختار اللول "على ربيع" بالدخول للفندق بصحبة الطفل زيكا "كريم حسين"، بتغيير شكله ويبدأ في محاولات عديدة لسرقة أموال المسابقة ولكنه يفشل فى كل مرة.

ويقوم مختار بتزوير بعض الأوراق لدخول المسابقة ويطلق على نفسه اسم عبد الحفيظ الغرباوي وأثناء تواجده يتعرف على هاجر احمد التي تقدم الحفل.