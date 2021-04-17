وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وفاة والدة الفنان احمد خالد صالح صباح اليوم بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث فجع الممثل المصري الشاب بوفاة والدته السيدة هالة زين العابدين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح، بعد إصابتها بفيروس كورونا، واكد الخبر العديد من النجوم الذين نعوها بكلمات حزينة على صفحات السوشيال ميديا.

الفنان احمد خالد صالح ينعي والدته

توفيت السيدة هالة زين العابدين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الممثل احمد خالد صالح، صباح اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ويأتي ذلك بعدما كشف الممثل أحمد خالد صالح عن تحسن حالة والدته الصحية بعد إصابتها بكورونا بأيام.

ونعى الفنان أحمد خالد صالح، والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه على "انستجرام" برسالة أليمة كتب فيها :"رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".

النجوم ينعون والدة احمد خالد صالح

وأعلن عدد من النجوم وفاة والدة احمد خالد صالح عبر السوشيال ميديا، فنعى الممثل خالد الصاوي الراحلة كاتبا على فيسبوك :"لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون، لا نقول الا ما يرضي الله، فقدت اليوم اخت وام وصديقة وعشرة عمري، الغالية المرحومة باذن الله الدكتورة هالة زين حرم المرحوم اخي الذي لم تلده امي النجم الراحل خالد صالح ووالدة احمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى، عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة اخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح، ونعم الزوجة والام والاخت، سيدة فاضلة تقية رحلت في ايام البركة، مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل.. سلملنا على خالد يا هالة .. رحمة الله عليها ..برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كما أعلن الفنان أحمد فهيم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر الوفاة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، توفت إلى رحمة الله الدكتورة هالة زين العابدين زوجة خالي المرحوم خالد صالح، نسألكم الدعاء".

وستقام صلاة الجنازة بمسجد عمرو ابن العاص عقب صلاة الظهر ، والدفن بمقابر الأسرة بالإمام.

اصابة اسرة احمد خالد صالح بفيروس كورونا

أحمد خالد صالح كان قد طمأن جمهوره عن تحسن الحالة الصحية لوالدته قبل يومين، كما طمأن متابعيه عن تحسن حالته الصحية وزوجته، قائلًا: "الحمد لله كويسين والاعراض عند هنادي تراجعت بعد مرورنا بيومين صعبين ونسير على تناول العلاج وفقاً للبرتوكول المعلن من وزارة الصحة".

وتابع أحمد خالد صالح في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "بالنسبة لي لم يكن لدي أعراض بعد الاصابة سوى بعض التكسير واسير على البرتوكول منذ أربعة ايام".

وعن المتسبب في نقل العدوى للآخر ،قال : "الله أعلم لو حاولنا نجاوب على ده هندخل في دايرة مش هندخل منها هنفضل نلف حوالين نفسينا كتير وربنا يعيدنا منها على خير"

وكان الفنان أحمد خالد صالح اعلن يوم 4 أبريل عبر انستجرام إصابة والدته بفيروس كورونا، مطالبا من الجمهور الدعاء لها قائلا : "دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".

و بدأ فيروس كورونا بإصابة الفنانة هنادي مهنا زوجة الفنان أحمد خالد صالح يوم 22 مارس الماضي، وبعدها بأيام أعلن هو الآخر إصابته بالفيروس لينتقل الفيروس إلى والدة هنادي ثم والدها الفنان هاني مهنا، وبعدها إلى والدة الفنان أحمد خالد صالح.