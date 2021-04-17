المواجهة الحاسمة تقترب في أحداث الحلقة 4 من مسلسل "الاختيار2"

في الحلقة 4 من مسلسل "الاختيار 2"، زكريا يونس و محمد مبروك يدخلان إلى الاعتصام متنكرين لمعرفة معلومات كثيرة عن الاعتصام، مثل أماكن الدخول والخروج، التسليح، وهناك يشاهدون الرائد الشرطي المنشق البكاتوشي.

ضباط داخل الاعتصام

مبروك وزكريا ينجحان في تخليص أحد الضباط الذي يتم القبض عليه، وأحد المعتصمين يسلم الأمن معلومات عن عمليات عسكرية يتم الاعداد لها، بعد أن يندم على مشاركته في أنشطة الإرهاب.

الأوامر تصدر بفض االاعتصام وهناك محاولات من الجماعة لمعرفة موعد الفض، وبالفعل بعض الضباط المتعاونين مع الجماعة يخبرونهم بموعد فض الاعتصام.

المواجهة تقترب

استعدادات مسلحة تجري في الاعتصام للرد على قوات الأمن، و يوسف الرفاعي في طليعة القوات التي ستفض الاعتصام.

يوسف يخبر عالية بأنه لا يستطيع الزواج منها لأنه قد يموت في أى لحظة وهو لا يريد أن يكون السبب في حزنها.