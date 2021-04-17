المتحدة للخدمات الإعلامية : مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، اليوم السبت إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة، بأن القرار صدر بتحديد الحلقة الخامسة كونها تحتوي أحداثا مهمة مرت في تاريخ مصر وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.

قامت قناة ON E الفضائية، بعرض ثالث حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل الاختيار 2

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل الاختيار 2، بذهاب الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) إلى المستشفى لزيارة صديقه الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) ويخبره بنقله من رفح إلى الجيزة، وينتقل الضابط يوسف بالفعل إلى معسكره الجديد، ويجد بعض من ضباط الشرطة المتشددين دينيا وسبق لهم الانضمام للضباط الملتحين.

يذهب الضابط يوسف إلى ميدان رابعة العدوية، لتحرير جارته ويعيدها إلى بيتها مرة أخرى، ويتفاجئ بصديق دراسة له قامت جماعة الإخوان الإرهابية بتجنيده، ويحاول تعديل سلوكه دون جدوى.

يحصل الضابط زكريا يونس، على خطط عسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية بالتحركات في حالة فض الاعتصام، ويقوم بالضغط على احد قيادات الجماعة لامداده بمعلومات عن السلاح الموجود في الاعتصام، وتختتم احداث الحلقة بتوجه ضابط الامن الوطني زكريا، إلى اعتصام رابعة لاختراقه.



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءا، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساءا.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثالثة.. الأمن الوطني يخترق اعتصام رابعة العدوية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.



الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2

ظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.



ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.