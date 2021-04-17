الاربعاء.. عروض تنورة بـ قبة الغوري وإنشاد ديني بالسحيمي ضمن فعاليات رمضان

يقيم مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر" مساء الأربعاء المقبل، عرضا جديدا من العروض الأسبوعية المتميزة التي تقدمها فرقة "التنورة" التراثية. ويأتي ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وفي بيت السحيمي (بشارع المعز)، يقدم الشيخ إيهاب يونس مجموعة من الابتهالات الدينية منها "ادركنا يا الله"، " رمضان يا سيدنا"، "هليت يا شهر النور"، أنشودة " يا مالك القادري"، وأنشودة "المسك فاح" . وفي الإسكندرية، يقدم مركز الحرية للإبداع – لليوم الثاني – ليلة جديدة من ليالي عرض الحكي الاستعراضي "المسحراتي"، رؤية وإخراج إيهاب يونس.

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