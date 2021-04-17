متحف الحضارة : ممنوع التصوير داخل قاعة المومياوات الملكية بالمتحف لحمايتها

قالت الدكتور إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط إنه غير مسموح التصوير نهائيا حتى باستخدام كاميرا الهاتف المحمول داخل قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المقرر افتتاحها غدا للجمهور تزامنا مع اليوم العالمي للتراث.

وأضافت جعفر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن هذا القرار كان متبعا في قاعة المومياوات بالمتحف المصري بالتحرير قبل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة وذلك حفاظا على المومياوات وحمايتها.

وأوضحت أن قاعة المومياوات الملكية مستعدة لاستقبال الجمهور وهي مجهزة على أحدث الطرز العالمية حيث سيتم عرض مومياء الملك بها وبجوارها التابوت وبعض القطع الأثرية المميزة الخاصة بالملك والتي تحكي تاريخ فترته.