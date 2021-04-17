فض رابعة.. حلقة اليوم من «الاختيار 2» 

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة اليوم السبت، الموافق 5 رمضان، من مسلسل "الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة، إن القرار صدر بتحديد الحلقة الـ5 كونها تحتوي أحداثا مهمة مرت في تاريخ مصر، وبناء عليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON في التاسعة والنصف مساءًا، وهو أحد الأعمال التي تم إنتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة، وحقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وهو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمى.

ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة، أحداث فض الاعتصام الإرهابي في ميدان رابعة العدوية (الشهيد هشام بركات حاليا)، حيث شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2"، اللحظات الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية، لعناصر وأنصار تنظيم الإخوان الإرهابي في 14 أغسطس 2013.

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