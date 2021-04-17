الحلقة 4 من ”لعبة نيوتن”.. حازم يستعين بالنحل للانتقام  

عرضت قناة "DMC" حلقة جديدة من مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة مني زكي ومحمد ممدوح، والذي يذاع يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساء.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة، يقوم دييجو بطرد هنا (مني زكي) من مسكنها بعدما تتعرض للاحتيال منه ومن حبيبته روزا، لتلجأ لزين الذي يأخذها للعيش معه في مسكنه الخاص.

يتعرض شامبا (أسامة الهادى) للضرب على يد رجال بدر (سيد رجب)، بعد أن قاموا بهدم مشروع المنحل وفى محاولة التصدى لهم قاموا بضربه. ثم يتوجه حازم (محمد ممدوح) للمنحل الخاص به ويجد النيران قد بدأت تلتهمه.

عندما يدخل حازم للمعمل الخاص به يجد أحد رجال بدر جالسا بعدما دمر محتويات المكان بالكامل، وعند محاولة حازم التصدي له يقوم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه مهددًا إياه بالقتل، ليقوم حازم بإلقاء غذاء النحل على وجهه ويهجم عليه النحل بأعداد كثيرة ويقوم بقتله.

يتبع المسلسل قصة الزوجين حازم وهنا اللذين قرارا إنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.