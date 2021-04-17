فيلم”In the Heights” يفتتح مهرجان تريبيكا السينمائي 

اختير فيلم "In the Heights"، المقتبس عن مسرحية لين مانويل ميراندا الموسيقية، لافتتاح مهرجان تريبيكا السينمائي، والمقرر عقده خلال الفترة من (9 - 20) يونيو المقبل بالحضور الشخصي.

سيقام العرض المسائي الافتتاحي للمهرجان يوم 9 يونيو في مسرح يونايتد بالاس في واشنطن هايتس. لأول مرة على الإطلاق، سيتم عرض فيلم تريبيكا الافتتاحي في وقت واحد في 5 أماكن في الهواء الطلق.

وقالت ميراندا: "إنه لشرف كبير أن أفتتح الذكرى السنوية العشرين لمهرجان تريبيكا السينمائي بهذا الفيلم. نحن متحمسون للغاية للترحيب بهم في الجزء العلوي من المدينة. ستكون هذه ليلة لا تُنسى في يونايتد بالاس. لا يسعنا الانتظار لمشاركة رسالة الحب الموسيقية هذه لمجتمعنا".

يتناول العمل قصة بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومنيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك. يشارك في البطولة مارك أنتوني، أنتوني راموس، أريانا جرينبلات، كوري هوكينز، جيمي سميتس، ستيفاني بيرتز، ﺗﺄﻟﻴﻒ لين مانويل ميراندا، وﺇﺧﺮاﺝ جون إم. تشو.

وقدم المخرج جون إم. تشو، مؤخرًا فيلم الكوميديا والرومانسية الشهير "Crazy Rich Asians" للنجم هنري جولدنج، ونال ترشحين لجوائز جولدن جلوب العام الماضي.

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